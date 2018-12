Vu Thi Dinh lette i ukesvis etter datteren, Ho Thu Dinh, i de fjellrike områdene langs grensen til Kina etter datteren forsvant.

– Hun gikk ut, og kom aldri tilbake. Vi savner henne så mye, sier Vu til AFP.

– Jeg skulle bare ønske hun kunne ringe oss og si at hun var trygg, sier hun.

Vu er bare en av mange fortvilede mødre. Mange tusen jenter fra fattige områder i Kinas naboland har blitt solgt som bruder til Kina.

De fleste familier har historier om jenter som har forsvunnet. Ungdomsskoleelever snakker om kusiner som er borte. Ektemenn minnes koner som forsvant midt på natta, og mødre, som Vu, som frykter de aldri får se døtre igjen.

Manko på kvinner

Kinas ettbarnspolitikk gjennom mange år har ført til en alvorlig kjønnsubalanse i landet. Så mange som 34 millioner kinesiske menn er uten partner, ifølge South China Morning Post.

Dette fører til en import av bruder, og mange kvinner drar frivillig for å gifte seg med menn som gjerne betaler over én million norske kroner for en brud fra Øst-Europa.

Men mange kinesiske menn har ikke råd til dette, og dermed har det blitt vanligere å kjøpe bruder som ikke kommer frivillig.

Unge jenter fra land som Vietnam, Laos, Indonesia og Kambodsja lokkes, lures og kidnappes for å gifte seg i Kina. I Vietnam er 3.000 jenter registrert som ofre for menneskehandel til Kina, men trolig er mørketallene svært høye.

Ly Thi My viser fram bildet av datteren som ble tatt to uker før hun forsvant. – Jeg trodde aldri datteren min skulle bli kidnappet. Hun var ikke interessert i gutter, og hun gikk sjelden på markedet. De to venninnene på bildet gikk en tur på en åker like ved landsbyen, og kom aldri tilbake. Foto: Nhac Nguyen/AFP

Lures av «kjærester»

Menneskehandlere holder gjerne øye med jentene på markedsplasser. De lover dem den siste smarttelefonen, eller en fin leppestift.

Andre ganger tar de kontakt på sosiale medier. Mange kurtiserer jentene i månedsvis og later som de er jentenes kjærester før de selger dem, skriver AFP.

Jentene som er utsatt kommer fra fattige familier, og lite gjøres for å berge dem.

En forhandler på markedet i den vietnamesiske myen Meo Vac på grensa mellom Kina og Vietnam holder en bunke kineiske yen. Foto: Nhac Nguyen

Nylig ble 16 indonesiske unge kvinner som trodde de skulle til Kina for å jobbe, solgt som bruder. Mange av dem var fremdeles i tenårene. En uavhengig organisasjon i Mekong-regionen, jobber for å få dem tilbake til familiene sine.

Menneskehandel er straffbart med inntil ti år fengsel i Kina, men kritikere sier for få blir straffet.

– Det er enorm økonomisk gevinst, og for liten risiko til å bli tatt, så denne kidnappingen kommer til å fortsette, sier Mimi Vu fra Pacifik Links Foundation, til South China Morning Post.

Kina gikk fra ettbarnspolitikk til tobarnspolitikk i 2016, men det vil ta mange tiår før kjønnsbalansen vil utjevne seg.