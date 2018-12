Før paret kan bo sammen, må de være forlovet. Før de kan gifte seg, skal de ha bodd sammen.

Per dags dato er denne kabalen langt unna å gå opp.

– Jeg vil være forlovet en stund først. Det krever litt mer forpliktelse. Da vil jeg se litt mer fra mannen, faktisk. Jeg vet ikke om menn vet hvordan de skal oppføre seg mot kvinner nå om dagen, sier sangstjernen, samtidig som hun understreker at kjæresten er en flott mann.

Eurovision-artisten forklarer at små ting som å si «damene først» når mannen entrer et rom, er viktig for henne.

Endret planene

Paret hadde funnet drømmehjemmet i oktober. Planen var at de skulle flytte inn i vilaen sammen.

Noen uker senere avslørte Carola at planene var avlyst, og at kjæresten hadde kjøpt en egen tomt i samme område.

«Vi kommer ikke til å flytte sammen før vi er forlovet og vil gå hele veien sammen med integritet og respekt for hverandres vurderinger og ulikheter. Uten ring = ingen forpliktelser eller ansvar. Vi må klare å forstå hverandre i gode og onde dager, samt kunne løfte hverandre og bli det beste for hverandre», var begrunnelsen hun ga på Instagram, der hun også hintet til at parets fremtid var usikker, selv om de ikke hadde slått opp.

Musikalsk par

Jimmy Källqvist er en svensk musiker som spiller bass i bandet i bandet «JB Quartet».

I hjemlandet er han kjent som ekskjæresten til «Allsang på Skansen»-programleder Petra Marklund.

Carola på sin side skilte seg fra norske Runar Søgaard ved tusenårsskiftet. Källqvist er det første seriøse forholdet hun har hatt etter det ti år lange ekteskapet.

