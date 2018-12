Politiet har fått melding om et vogntog som henger over rekkverket på en bro ved krysset mellom Hurumveien og Follestadveien ved Åros i Røyken kommune i Buskerud.

– Tilhengeren på semitraileren henger litt over rekkverket, sier operasjonsleder i Sør-Øst politidistrikt, Anne Meyer, til TV 2.

Tungbilberger er på vei til stedet.

Politiet meldte først på Twitter at det var fare for at lastebilen kunne falle over rekkverket, men ifølge Meyer ser det ikke ut til å være fare for dette allikevel.

Føreren av lastebilen er ute av bilen og ifølge operasjonslederen er det ikke meldt om personskade.

– Trekkvognen sperrer veien over broen og hengeren er noe over rekkverket, skriver politiet på Twitter.

Saken oppdateres.