Premier League-profil sjokkerer med enorm ulvetatovering

Wolverhamptons midtbanestjerne Ruben Neves (21) skinner sterkt på fotballens stjernehimmel - det samme gjør portugiserens venstre arm.

For alltid ulv

Denne uken la Neves seg på benken under nålen til den prisvinnende tatovøren Willy Grattan, som har flere profilerte fotballspillere på kundelisten, i fem og en halv time.

Og hvilket motiv valgte Wolverhampton-spilleren å få permanent på armen? Jo, en ulv.

– Jeg ønsket å få en tatovering da jeg spilte for Porto. Jeg hadde ikke tid da, så dette var første gang jeg fikk anledning, sier Neves, som hevder at motivet ikke har noe å gjøre med at han spiller for et lag som kalles «ulvene».

– Jeg planla det for to år siden. Jeg skulle gjøre det i Portugal, men så dro jeg og hadde ikke tid. Jeg endte opp å gjøre det nå. Det er en ulv. For meg symboliserer det intelligens, organisering og tillit. Det er viktige ting jeg trenger i livet mitt – for arbeidet mitt. Ja, den representerer ikke direkte klubben, men det er også knyttet til den på en måte siden det er en ulv.

Har bitt fra seg

Og ulvementaliteten virker å være sterkt iboende i Neves.

21-åringen har vist seg svært tilpasningsdyktig til den engelske spillestilen og har jaktet på motstandere med suksess så langt denne sesongen. Neves og resten av ulveflokken har spilt uavgjort mot både Arsenal, Manchester City og Manchester United - samt slått Chelsea hjemme på Molineux. Det har gitt de oransjekledde en imponerende tiendeplass etter 16 spilte runder.

Blant de sentrale aktørene i flokken er Neves. Så det er kanskje ikke så rart at det snakkes om et revirbytte for portugiseren allerede i januar.

Ifølge 90min går det sterke rykter om at Neves kan bli solgt til Juventus, samtidig som Arsenal og Manchester City er blant klubbene som lusker i buskene. Telegraph hevdet imidlertid i november å ha eksklusive opplysninger på at Wolves-ledelsen i et møte hadde besluttet at Neves «100 prosent sikkert ikke er til salgs».

Hentet til stor forbløffelse

For Neves er og blir en juvel i storsatsingen til Wolves. For halvannet år siden satte klubben overgangsrekord da de hentet stortalentet til Wolves, som da spilte i Championship. Flere rynket på nesen over at en av Europas mest lovende midtbanespillere, kaptein for Porto i Champions League i en alder av 18 år, valgte det nest øverste nivået i England, men koblingene til superagenten Jorge Mendes forklarte mye.

Mendes og agentselskapet Gestifute har Neves på klientlisten, og koblingene til Fosun, eierne av Wolverhampton, er blitt heftig debatert etter kinesernes inntreden i klubben. Mendes har også lokket Nuno Espírito Santo, Neves' tidligere Porto-trener, til Molineux.