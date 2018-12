Under test-turen kom flyet VSS Unity opp i en høyde på 51,4 miles (82,7 kilometer) over bakken.

Dermed passerte flyet grensen for det amerikanske myndigheter definerer som verdensrommets grense, som er 50 miles (80,5 kilometer) over bakken.

En rørt Virgin Galactic-sjef Richard Bronson uttalte til pressen at den vellykkede turen betyr at han og tusenvis av andre snart kan få oppleve verdensrommet personlig.

– Vi så vår største drøm og største utfordring til dags dato er oppnådd. Hvordan i all verden skal jeg beskrive følelsen? For første gang i historien har et bemannet romskip bygget for å frakte private passasjerer nådd verdensrommet, sa Branson ifølge CNN.

Tre ganger lydens hastighet

Det rakettdrevne rom-flyet tar ikke selv av fra bakken. Det er festet til det spesialdesignede fraktflyet WhiteKnightTwo, som frakter rom-flyet til en høyde på rundt 50.000 fot (15 kilometer). Deretter løses rom-flyet fra moderfartøyet, rakettmotoren tennes og ferden mot verdensrommet fortsetter.

VSS Unity og moderfartøyet tok av fra Mojave Air & Space Port i California klokken 19.11 lokal tid torsdag. I 43.000 fots høyde ble VSS Unity sluppet.

INN FOR LANDING: VSS Unity nærmer seg jorden etter å ha nådd en høyde på 271.268 fot. (AP Photo/Matt Hartman)

Etter noen sekunders glideflukt tente rakettmotoren. Rakettmotoren brant i 60 sekunder, noe som fikk flyet opp i nær tre ganger lydens hastighet og en høyde på 51,4 miles.

Snart klart for rom-turister

To testpiloter var om bord. En av dem, Mark Stucky, sa gledesstrålende etter turen at han hadde ventet på dette øyeblikket i flere tiår.

Dette var den fjerde test-turen for VSS Unity og den som ligger nærmest opptil det Virgin Galactic planlegger for kommersiell romturisme. Torsdagens vellykkede flyvning betyr at de første betalende romturistene muligens kan få være med til verdensrommet allerede om noen måneder.