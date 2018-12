«Jeg er sjakks arrogante badboy, brettspillets mest relevante badboy».

Verdens beste sjakkspiller, Magnus Carlsen (28), viser en ny side av seg selv når han debuterer som rapper på den nye singelen til Mr. Pimp Lotion.

Det er fra tidligere kjent at sjakkesset er fan av Oral Bee og Mr. Pimp Lotion. I høst ble han observert blant publikum da duoen hadde konsert på Sentrum Scene i Oslo.

– Ikke vond å be

Det var i etterkant av dette ideén med å få med Carlsen på en låt dukket opp.

– Vi har fått med oss at han følger med og hører på musikken vår, og da vi spurte om han ville være med på en låt var han ikke vond å be, forteller Lotion til TV 2.

VERDENSMESTER: Magnus Carlsen feires i London etter å at han forsvarte sin VM-tittel for tredje gang. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Til tross for en hektisk høst med VM-kampene i London mot Fabiano Caruana, fant Carlsen tid til å komme i studio og spille inn verset sitt.

SJAKKRAP: Mr. Pimp Lotions nye singel.

– Jeg ville ikke mase eller forstyrre forberedelsene, men han var superpositiv og veldig avslappet, forteller Lotion.

I romjulen står VM i hurtig- og lynsjakk på programmet for Magnus Carlsen, og 28-åringen har igjen mulighet til å bli den eneste sjakkspilleren som holder alle de tre VM-titlene samtidig.

Utradisjonell verdensmester

Carlsen er kjent for å være litt utradisjonell i oppladninger og forberedelser til store sjakkturneringer, og det blir sagt at han er god til å koble av når det trengs. Lotion er imponert over at verdens beste sjakkspiller tok seg tid til å være med på musikkprosjektet.

– Det er jo veldig stas, og det er jo kult at en person i hans posisjon gjør noe slikt. Han har humor og er lite selvhøytidelig, og gjorde det bare fordi han synes det var gøy, forteller Lotion.

Han utelukker ikke at Carlsen også blir å se på en konsert en gang i fremtiden.

Selve låten utspiller seg i Mr. Pimp Lotions univers, og omhandler «mysteriet» rundt hvordan en Spenol-drikkeflaske ble stjålet på en konsert i fjor. Det er mesterhjernen Carlsen som oppklarer saken i siste vers.

Dette er ikke første gang at Carlsen kan knyttes til en hip hop-låt. I 2015 ga den amerikanske rapperen The Game ut en låt med tittelen Magnus Carlsen, uten at florerte av andre referanser til den norske verdensmesteren i teksten.

Det har ikke lykkes TV 2 å komme i kontakt med Magnus Carlsen fredag.