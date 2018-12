Dieselgate-skandalen blusset opp igjen i Norge denne uken. Forbrukerrådet gikk ut med informasjon rundt et gruppesøksmål fra de som eier en bil fra Volkswagen-konsernet med den aktuelle dieselmotoren.

Men Volkswagen har flere ting å stri med enn dette også. Det har nemlig blitt kjent at de gjennom flere år har solgt flere tusen biler som ikke har vært en del av den normale serieproduksjonen, men har vært såkalte førserie-biler.

Dette gjelder biler produsert mellom 2006 og 2018. Ifølge VW selv dreier det seg om 6.700 eksemplarer, som tyske transportmyndigheter krever skal kalles tilbake.

De aller fleste bilene skal befinne seg i Tyskland, men noen har også havnet i andre land – som Norge.

Tatt kontakt med kundene

– Volkswagen-fabrikken har bedt oss om å kjøpe tilbake noen førseriebiler som er bruktimportert fra Tyskland. Disse bilene kan ha komponenter som det har vist seg å være vanskelig å oppgradere eller som det ikke går å oppgradere i ettertid, forteller Anita Svanes som er kommunikasjonssjef hos den norske Volkswagen-importøren.

– Hva gjør dere konkret her?

– Vi har tatt kontakt med de få kundene dette gjelder i Norge for å finne en god løsning for den enkelte. Vi har allerede kjøpt tilbake de fleste bilene, og er i dialog med de øvrige, forteller Svanes og legger til:

– Dette er altså ikke biler solgt via oss i Norge. De er bruktimportert, primært fra Tyskland.

Gjelder ulike modeller

– Førseriebiler, hva betyr det i praksis?

– Dette er primært interne biler/testbiler som brukes før endelig lansering. Bilene er bygget på fabrikk som produksjonsbiler, men kan ha annen programvare/oppsett enn endelig produksjonsmodell.

– Det gjelder ulike modeller, fra e-up! til Touareg, ulike drivlinjer og ulike årganger. Vi er ikke kjent med nøyaktig hvilke komponenter dette dreier seg om for de ulike modellene, ut over at bilene kan kjøres som vanlig, sier Svanes.

VW har virkelig hatt sin dose av dårlige nyheter de siste årene. Nå er de i ferd med å kjøpe tilbake flere tusen førseriebiler. Foto: Scanpix.

Ingen spesielle ulykker eller skader

Førserie-biler av denne typen blir vanligvis vraket når de har gjort jobben sin underveis i utviklingen av modellen. De kan selges, men da er det strenge krav til dokumentasjon. Både forhandler og kunder må også opplyses om bilenes historie. Det skal ikke ha blitt gjort i dette tilfellet.

I en uttalelse fra Volkswagen heter det at de i samarbeid med myndigheter har besluttet å gjennomføre tilbakekallingen av disse bilene. VW skal ikke kjenne til at det har skjedd noen spesielle ulykker eller skader, relatert til disse bilene. De presiserer at tilbakekallingen gjøres for å forebygge at noe slikt kan skje.

