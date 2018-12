Helmine (12) gruet seg til sommeren fordi det var lyst

– Det er vondt og man blir veldig sliten, sier Helmine Severinsen (12) når hun forklarer hvordan det er å ha et migreneanfall.

– Hva gjorde at du merket at du skulle få et i dag? spør mamma Nina Valstad Severinsen (39).

Tolvåringen har nemlig hatt et migreneanfall på skolen, så moren måtte komme og hente henne.

– Det føltes som det var høyere lyd enn vanlig, forklarer Helmine.

Lyd- og lyssky

Helmine var ni år gammel da hun ble diagnostisert med migrene, men allerede da hun begynte på skolen forstod foreldrene at noe var galt.

Helmine gruet seg til sommeren fordi det var så lyst ute.

– Sommeren var koblet til et ubehag hun ikke helt klarte å sette fingeren på, uten at hun nødvendigvis hadde så vondt i hodet, forteller Nina Valstad Severinsen.

Da Helmine var ni år gammel fikk hun anfall, og da vanlig smertestillende ikke fungerte mistenkte foreldrene at det var migrene.

– Da Ibux ikke hjalp, og hun ville ligge i et mørkt rom, var kvalm og reagerte på lyder, skjønte jeg det veldig fort, sier Nina og legger til:

– I begynnelsen var hun god på å late som alt var greit. Hun ble bare mer stille og lot som at ting var i orden.​

Helmine og mamma Nina Valstad Severinsen. Foto: Privat

Mørketall

Antakeligvis er det store mørketall når det gjelder migrene hos barn fordi voksne ikke forstår at det ikke «bare er hodepine.»​

– Det er en sykdom som fortsatt er både underdiagnostisert og underbehandlet, men man antar at mellom seks og åtte prosent av norske barn har migrene, sier fagansvarlig lege ved Volvat hodepinesenter, Anne Christine Poole.

Det tilsvarer ett til to barn i hver skoleklasse. For noen barn fører det til mye fravær på skolen.

– Det var en periode hvor vi visste at annenhver mandag kom det til å komme et anfall, forteller Nina.

– Jeg likte ikke det spesielt godt, for jeg gikk glipp av ganske mye, legger Helmine til.

Nevrolog Monica Drottning-Rønne forteller at under halvparten av alle voksne med migrene har en migrenediagnose.

– Og i og med at det er vanskeligere å fange opp hos barn vil det si at langt under halvparten av barn med migrene har en migrenediagnose, så her er det mye å hente, sier hun.

For Helmine har det hatt mye å si å finne ut at migrene var årsaken til smertene. Nå har hun fått forebyggende tabletter og har mye mindre fravær fra skolen.