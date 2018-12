Brahim Diaz har blitt linket til Real Madrid denne høsten etter lite spilletid i Manchester City.

Se Manchester City - Everton på TV 2 Sport Premium og TV 2 Sumo lørdag fra klokken 13.00.

Siden begynnelsen av forrige sesong har 19-åringen vært på banen 13 ganger for Manchester City.

Nå nærmer stortalentet seg en overgang til Los Blancos, selv om Manchester City-manager vil beholde spanjolen.

Se Diaz score to mål mål mot Fulham i videovinduet øverst!

– Situasjonen med Brahim (Diaz) er veldig enkel: Vi vil at han skal bli, vil vil forlenge kontrakten for fire eller fem år og vi vil gjøre alt for at han skal bli her. Men, som jeg har sagt tidligere, det er han som må ta valget, sa Pep Guardiola forrige måned og fortsetter:

– Mitt råd er, om han ikke vil bli, så må han dra.

Den spanske journalisten Jose Alvarez forteller til El Chiringuito TV at agenten til Diaz er i Manchester for å fullføre overgangen på omlag 150 millioner kroner. Agenten er ingen andre enn Pep Guardiolas bror, Pere Guardiola.

Broren til Pep Guardiola har også Barcelona-stjernen Luis Suárez på klientlisten. Nå er Pere Guardiola i ferd med å sikre at Diaz fullfører en overgang til Real Madrid.

Brahim Diaz' kontrakt går ut etter sesongen og 19-åringen kan snakke med andre klubber fra januar. Spanjolen har fått få sjanser på førstelaget, men scoret begge målene da Manchester City slo Fulham i ligacupen for en måned siden.

Et annet stjernetalent som glapp for Manchester City, er 18 år gamle Jadon Sancho. Engelskmannen gikk til Borussia Dortmund for halvannet år siden og har tatt Bundesliga med storm. 18-åringen står med fem mål og åtte målgivende pasninger så langt denne sesongen for den tyske serielederen.