Tenk om Norge hadde scoret ett mål til...

Tenk om Silje Solberg hadde tatt det siste skuddet til Emily Bölk i åpningskampen mot Tyskland?

Tenk om Henny Reistad hadde satt ballen i mål da hun fintet seg gjennom Romanias forsvar mot slutten av den kampen?

Tenk om Marta Tomac hadde scoret på kontringen sin på tampen mot Ungarn?

Tenk om Norge hadde scoret ett eneste mål mer mot enten Tyskland, Romania eller Ungarn? Eller sluppet inn ett mål mindre mot en av dem?

Det er ikke mer som skiller Norge fra å spille semifinale i EM fredag ettermiddag.

Jeg tipper det er mange av jentene som har ligget våkne om natten og tenkt på den ene muligheten de brente, som kunne gitt det ene målet som hadde endret alt og sendt dem til semifinale.

Da hadde vi nå sittet og forberedt oss på et storoppgjør mot Russland, der det sto om en finaleplass.

I stedet skal man spille en kamp der det kun er ære og prestisje som står på spill.

Jeg hører det blir sagt at femteplassen kan få betydning for VM- og OL-kvalifisering.

For VM så betyr det null og niks. Norge går uansett inn på øverste seedingsnivå til play-off. Der blir motstander uansett en av Hviterussland, Island, Kroatia, Makedonia, Polen, Slovakia, Sveits, Tsjekkia eller Østerrike.

Tidligere har femteplassen ofte betydd VM-plass. For det er tre VM-plasser i EM. Det betyr at alle semifinalelagene er kvalifiserte, ettersom Frankrike er klare som regjerende verdensmestere.

Det som er annerledes denne gangen, er at VM skal spilles i Japan. Det betyr at det blir et europeisk lag mindre enn vanlig. VM blir stort sett spilt i Europa. Hvis da både arrangør og regjerende verdensmester er i semifinale, så har det vært en VM-plass til nummer fem i EM.

Når det gjelder OL-kvalifisering, så kan det selvsagt få betydning. Men bare om Norge og alle semifinalistene i EM havner utenfor topp-sju i neste års VM. Det sier seg selv at ikke skjer.

For de to EM-plassene i OL-kvalifiseringen rangeres bak de seks plassene som ligger fra VM. Så om Norge går til en semifinale i VM til neste år, så har de en høyere rangering i OL-kvalifiseringen enn en femteplass i EM vil gi. Og vil få en enklere gruppe.

Men det greieste vil selvsagt være å vinne VM og slippe hele kvalifiseringen.

Så de norske jentene spiller for flagget, kongen og fedrelandet når de går på banen mot Sverige.

Kjenner jeg Thorir Hergeirssons utvalgte rett, så har de ingen planer om å avslutte EM med nok en nedtur. De vil vinne og ta med seg en god følelse ut av mesterskapet.