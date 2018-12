– Naboer fortalte politiet at de hørte skrik fra det de oppfattet som en kvinne som var utsatt for vold, forteller operasjonsleder Vidar Pedersen til TV 2.

Da politiet kom til stedet fant de en kvinne liggende på bakken som blødde fra hodet. Hun får nå behandling på stedet. Tilstanden skal ikke være kritisk.

En time senere konstaterte politiet at kvinnen var utsatt for vold, men at hun ikke fremstår som alvorlig skadd. De leter nå etter en navngitt mann.

– Opplysninger fra vitner tilsier at det er en relasjon mellom kvinnen og mistenkte. Vi har ikke kontroll på mistenkte foreløpig, sier Pedersen til TV 2.

Pedersen sier at de tar saken alvorlig.

– Vi holder trykket oppe, men har ikke anholdt noen. Vi jobber på stedet og er i dialog med vitner, sier han.