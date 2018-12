Rosenborgs trenerjakt har ikke gått etter planen. Elleve dager før julaften er det fortsatt uvisst hvem som leder laget neste sesong.

Rosenborgs styreleder Ivar Koteng er slett ikke bekymret.

– Vi har kontroll, sier han til TV 2.

Koteng vil ikke si hvem klubben har vært og er i kontakt med.

– Nå er det media som stort sett finner på navnene. Vi har ingen kommentar til navn foreløpig, sier han.

Jesper Mathisen er blant dem som mener Rosenborgs trenerjakt er i ferd med å bli en farse.

– Jeg blir mer og mer forundret over hva som skjer i Trondheim. Det virker ikke til at de har en plan. Det er mange ting som tyder på at de har litt panikk, sier Mathisen.

Koteng fnyser av kritikken som er kommet den siste uken.

– Det er folk som ikke vet hvordan vi jobber i fotballklubber, sier styrelederen.

Han var svært fornøyd med at Rosenborg tok poeng borte mot RB Leipzig. Koteng benyttet anledningen til å rose trener Rini Coolen.

– Coolen har gjort en fantastisk god jobb med fantastiske resultater. Han har vært gjennomgående profesjonell. Vi er meget godt fornøyde med ham, sier Koteng.

Han vil ikke love at en løsning er på plass før jul.

– Vi jobber ufortrødent videre for å skaffe den beste mulige treneren som er mulig å oppdrive for oss, sier han.