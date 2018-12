Olympiakos-AC Milan 3-1

– Det er for dårlig at et lag som AC Milan ikke går videre, slår TV 2s fotballekspert MIna Finstad Berg fast i Europaliga-sendingen.

Tidligere Brann- og landslagsprofil Erik Huseklepp er helt enig med ekspertkollegaen.

– Det er elendig. Da de ble trykket i gruppen, var de klar favoritt. Det er en fiasko, mener Huseklepp.

Premisset foran kampen var klart for AC Milan: Så lenge de unngikk å tape med noe mer enn ett mål, avanserte de fra gruppespillet.

Fikk de hjelp av Dudelange, som spilte hjemme mot Real Betis, kunne de også ha stukket av med gruppeseieren med en trepoenger.

Det så lenge komfortabelt ut for Gennaro Gattusos menn, men etter timen spilt tok det av i Hellas.

Olympiakos tok ledelsen ved midtstopper Pape Abou Cissé. Ni minutter senere var AC Milan-stopper Cristián Zapata uheldig og styrte et langskudd i eget mål.

Da så det mørkt ut for italienerne. Zapata ryddet imidlertid opp bare to minutter senere, og stanget ballen i mål etter et hjørnespark.

Ti minutter senere tok hjemmelaget ledelsen tilbake. Vasilis Torosidis ble holdt i feltet av Ignazio Abate. Dommeren pekte på straffemerket, der Konstantinos Fortounis sendte Pepe Reina feil vei – til ellevill jubel fra hjemmefansen.

Real Betis er gruppevinner til tross for at det bare ble 0-0 mot Dudelange.