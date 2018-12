Reginiussen sendte RB Leipzig ut av Europaligaen

RB Leipzig-Rosenborg 1-1

Rosenborgs fiasko-sesong i Europa ble avsluttet med et sterkt 1-1-resultat borte mot RB Leipzig.

En scoring av Tore Reginiussen like før slutt sørget for at Rosenborg unngikk seks strake tap i turneringen. Med tap ville Rosenborg blitt det eneste laget i Europaligaen uten poeng.

Reginiussens scoring sendte samtidig RB Leipzig ut av turneringen. Celtic ble nummer to i gruppen bak Red Bull Salzburg.

– Vi fikk kjørt oss i perioder. Det var tøft. Det var en voksen kamp. Vi prøvde. I lange perioder sto vi godt. Vi får med oss ett poeng, og det betyr mer enn det ene poenget. Å gå gjennom gruppespillet uten poeng ser ikke pent ut. Et poeng er ikke bra det heller, men det er adskillig bedre enn null, sier Reginiussen.

Han takket Birger Meling for innlegget før scoringen.

– Da jeg først var der oppe og fikk et så perfekt innlegg, var det ingen tvil. Da skulle ballen i mål, sier han.

– Vi gjør vår beste match mot det laget vi ble kjørt mest av hjemme på Lerkendal. Det var en enorm lagprestasjon. Det var engasjement og blokkeringer. Vi skapte ikke mange målsjanser, men vi scoret på en av tre. En flott måte å ta ferie på, sier keeper André Hansen.

Reginiussen-scoringen gir Rosenborg drøyt en million kroner i bonus. Daglig leder Tove Moe Dyrhaug lover at litt av summen vil gå til spillernes botekasse. Det gleder Hansen.

– Det er hyggelig av Tove. Tove er kjent for å være en hyggelig dame, smiler Hansen.

Tverrligger-heading

​Trønderne var heldige som kunne ta med seg 0-0 til pause. Allerede etter to minutter var Jean-Kevin Augustin farlig frempå, men som så ofte før reddet André Hansen Rosenborg fra en tidlig kalddusj.

Hjemmelaget dominerte stort i hele omgangen. Tre ganger ropte hjemmelagets spillere på straffespark, men dommer Serhiy Boiko vinket spillet videre alle gangene.

Like før pause traff Willi Orban tverrliggeren med et godt hodestøt. Hjemmelaget hadde grunn til å føle seg snytt for et ledermål.

Enorm Hansen-redning

Det målet kom minuttet etter pause. Matheus Cunha fikk tid og rom like utenfor Rosenborgs 16-meter. Cunhas avslutning gikk via Tore Reginiussen og ballen seilte i en fin bue over Hansen.

Rosenborg-keeperen skulle få mye å gjøre utover i omgangen. Etter en drøy time fikk han fingertuppene på et skudd fra RB Leipzigs danske stjernespiller Yussuf Poulsen. Det var nok til at ballen traff stolpen og ikke i mål.