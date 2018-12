Chekatt skutt og drept av politiet

Det bekrefter Frankrikes innenriksminister Christophe Castaner på Twitter.

Rundt 21-tiden torsdag kveld ble Chekatt skutt og drept under en politiaksjon i Neudorf-distriktet, som er det siste stedet han ble observert etter angrepet tirsdag.

Politiet har gjennomført flere aksjoner i det samme området de siste par dagene.

Castaner sier at Chekatt ble observert av tre politibetjenter mens han gikk langs Lazaret-gaten, og mente han så mistenkelig ut.

– Dette individet passet beskrivelsen av personen som var etterlyst etter tirsdagens angrep. Da de stoppet ham, snudde han seg rundt og skjøt mot betjentene. De skjøt tilbake og nøytraliserte ham, skriver Castaner på Twitter.

Castaner skal senere torsdag kveld besøke stedet der den antatte gjerningsmannen Cherif Chekatt ble skutt og drept av fransk politi i bydelen Neudorf.

Lokalavisen Dernières Nouvelles d'Alsace melder at han var bevæpnet med en pistol og en kniv, og skal ha brukt et lagerhus som skjulested.

Tre drept

Chekatt har vært på rømmen siden terrorangrepet mot et julemarked i Strasbourg tirsdag kveld, der tre personer ble drept, en fjerde erklært hjernedød og tolv såret, blant dem en italiensk journalist hvis tilstand beskrives som kritisk.

En thailandsk turist var en av de drepte. Mannens kone overlevde. En fransk mann som ventet på sin familie utenfor en restaurant, ble også offer for angrepet. Den tredje drepte var en mann født i Strasbourg, med afghansk bakgrunn.

Fransk politi har vært i høy beredskap helt siden angrepet. Da han angrep julemarkedet tirsdag kveld, ropte han «Allahu akbar» før han begynte å skyte rundt seg.

Klappjakt

Chekatt skal tas død eller levende, uttalte den franske regjeringens talsmann Benjamin Griveaux til fransk TV tidligere torsdag.

– Det viktigste er at vi finner ham så fort som mulig, sa Griveaux.

Trusselnivået i Frankrike er hevet til høyeste nivå. Statsminister Édouard Philippe sier at ytterligere 1.300 soldater nå er utplassert som del av landets antiterrorinnsats.

AKSJONERTE: Her sikrer fransk politi området der kveldens politiaksjon ble gjennomført. Den førte til at Chekatt ble skutt og drept av politiet etter en skuddveksling. Foto: Vincent Kessler/Reuters

720 franske politifolk og soldater har deltatt i jakten på den mistenkte Chekatt. Politiet oppfordret publikum både i Frankrike og Tyskland til å komme med tips om hvor han kunne oppholde seg.

Både på fransk og tysk side ble grensekontrollen skjerpet onsdag, og politiet kunne ikke utelukke at han hadde kommet seg ut av landet.

Politiet fryktet at han planla å gjennomføre et nytt angrep for å dø som martyr. Han tok en taxisjåfør som gissel under flukten. Da sa han at han skulle «hevne sine døde brødre i Syria».