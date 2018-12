Arsenal - Qarabag 1-0 (1-0)

Se sammendrag fra kampen i vinduet øverst.

Arsenal tronet øverst i gruppen i forkant av torsdagens kamp, og stilte med et ungt lag, der halvparten var juniorer, i møtet med Qarabag.

Arsenals unggutter leverte varene, og med torsdagens seier sikret Arsenal en solid gruppeseier i Europaligaen.

Dermed står Arsenal nå med 22 seire på rad. Laget har ikke tapt siden august og har dermed sin lengste ubeseirede rekke siden 2007.

Total Arsenal-dominans

Arsenal tok ledelsen etter kvarteret spilt, signert Alexandre Lacazette. Angriperen som står med seks scoringer i Premier League hittil denne sesongen, fikk torsdag sin foreløpig første scoring i Europaligaen.

Qarabag på sin side hadde lite å glede seg over, og bedre ble det ikke utover i omgangen. Arsenal dominerte spillet i de første 45 minuttene.

Selv om det ikke ble flere scoringer til vertene før pause, hadde Arsenal full kontroll på gjestene fra Aserbajdsjan.

Keeper Emiliano Martinez startet sin første kamp fra start for Arsenal, og hadde svært lite å gjøre på i den første omgangen. Skuddstatistikken etter de første 45 viste 4-0 til Arsenal.

Fortsatte i samme stil

Andreomgang begynte som den første. Arsenal trillet ball, Qarabag ble løpende imellom.

I løpet av de første ti minuttene hadde Qarabag nesten ikke vært på Arsenals banehalvdel i det hele tatt.

Etter drøye timen spilt valgte Mohamed Elneny å spille en lang ball tilbake til Martinez. Endelig fikk også Arsenal-keeperen ballen i beina.

– Tenker det var på tide at Martinez fikk røre litt på seg så han ikke gror fast bak i der, sier TV 2s kommentator Peder Mørtvedt og ler smått.

Det beskrev greit hva som foregikk på gressmatten på Emirates denne torsdags kvelden.

– Vært utrolig skuffende det de har fått til, okei de har ikke noe å spille for, men når man først er her, tar den lange reisen til London, så må det da være mulig å prøve å få til noe mer enn dette her. Vi snakker om et lag som var i Champions League forrige sesong, fortsetter kommentator Mørtvedt om Qarabag.

Solid gruppeseier

I det 76. minutt headet Edward Nketiah ballen i mål for Arsenal, men målet ble annullert for offside.

Flere nettkjenninger ble det ikke, og Arsenals unggutter gikk seirende av banen etter en solid forestilling mot Qarabag.

Med 3-0 seier til Sporting CP over Vorskla Poltava, endte gruppen som følger: