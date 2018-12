Skaden mer omfattende: – Frykten kan stoppe deg

– Det har vært en utfordrende periode. Jeg har ventet lenge på operasjonen, så nå gleder jeg meg til å få det overstått, sier 27-åringen til TV 2.

Vi møter henne før hun skal inn på Olympiatoppen for å få siste info av legene før hun legges under kniven. Under krykkene har hun festet brodder for ikke å skli på glattisen.

– Bildene viste at det var litt andre ting i tillegg til et avrevet fremre korsbånd. Nå skal man fikse opp menisken i samme slengen. I tillegg er det en bruskbit, som i flere år har irritert litt, som også skal tas, opplyser landslagsprofilen.

– Så kneskaden er mer alvorlig enn først antatt?

– Den er hvert fall litt mer omfattende. Men det har ingenting å si med tanke på rehabliteringsperioden. Den vil fortsatt ta ni måneder, svarer hun.

Skjermer seg

Kurtovic skulle egentlig ha tilbrakt desember i Frankrike, der EM i håndball går mot slutten. I generalprøven til mesterskapet – der hun var tiltenkt en viktig rolle – gikk det imidlertid galt.

– Har du sett bilder av situasjonen i ettertid?

– Nei. Og jeg kommer ikke til å gjøre det, heller. Jeg har sett flere lignende skader i dette mesterskapet, og jeg blir kvalm når bildene ruller over skjermen. Det er trist at det er så mange tilfeller, sier Kurtovic – som slakter det europeiske håndballforbundet for et altfor tett kampprogram i EM.

Norge har savnet Kurtovic i EM, som endte i skuffelse da semifinaleplassen glapp onsdag kveld.

Hun har også savnet lagvenninnene.

– Jeg har sett alle kampene på TV. Jeg skulle selvsagt veldig gjerne vært der. Det var utrolig trist at semifinalen røk med så små marginer. Jeg er likevel stolt over jentene, som bare ble bedre og bedre utover mesterskapet.

Skal komme tilbake bedre enn noen gang

Nå venter fire til seks uker på krykker. Så kan hun for alvor starte på den lange veien tilbake.

– Om denne skaden hadde skjedd for et par år siden, da jeg var yngre og mer umoden, ville det vært tyngre. Nå får jeg ikke gjort noe med det som har skjedd. Jeg er ikke den første spilleren som går gjennom dette, og blir definitivt ikke den siste. Jo mer synd jeg synes på meg selv, jo vanskeligere blir det å komme opp av sofaen og gjøre det jeg skal, sier hun, og legger til: