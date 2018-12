Mol Vidi - Chelsea 2-2 (1-1)

Se høydepunktene fra kampen i vinduet øverst.

Selv om Chelsea allerede var soleklar vinner av sin gruppe i Europa League, og ikke hadde noe å spille for annet enn å avslutte med stil, endte det opp med å bli en svært underholdende kamp mot Vidi.

Chelsea så i en periode ut til å gå på et sjokktap mot det ungarske laget, men en frispark-perle fra Olivier Giroud sikret poengdeling.

Snork, snork, mål

Etter en svært tam første halvtime uten noen muligheter, ble det plutselig fyr i kampen på Groupama Arena.

Først sendte Willian Chelsea i ledelsen med et lekkert frispark.

Så, to minutter senere var Ethan Ampadu uheldig og satte ballen i eget mål etter et hjørnespark til Vidi. Dermed ga unggutten Vidi en rask utligning, og kampen hadde tatt seg opp på knappe to minutter.

Ti minutter senere var Vidi nære å ta ledelsen i det Loïc Nego ladet kanonen og sendte avgårde en suser av en ball i retning Chelsea-målet. Willy Caballero måtte strekke det han hadde av armer, og fikk en hånd på ballen.

Morata ut med skade

Like før pause ble Álvaro Morata liggende nede og holde seg for kneet. Det tok ikke mange minuttene før Chelsea-spissen måtte byttes ut, og Olivier Giroud kom inn som erstatter ett minutt før hvilen.

Det siste kvarteret ble det viktige i førsteomgang, hvor det meste skjedde. Lagene gikk til pause på 1-1.

Pangstart for Vidi

Vidi startet andreomgang med et smell og gikk i ledelsen drøye ti minutter etter pause. Denne gangen satt den nemlig for Nego, som etter en pasning fra Georgi Milanov, banket ballen inn bak Caballero. 2-1 til Vidi i Budapest.

Chelsea svarte umiddelbart, men skuddet fra Callum Hudson-Odoi ble stoppet av Ádám Kovácsik i Vidi-målet.

Gjestene fortsatte med høyt press mot Vidi, og det var bare et spørsmål om tid før utligningen ville sitte for Chelsea.

Giroud med drømmetreff

Utligningen kom som bestilt i det 75. minutt fra Olivier Giroud, og det var ikke hvilken som helst scoring innbytteren vartet opp med.

Chelsea fikk frispark fra farlig posisjon og innbytter Giroud skrudde ballen over muren og klistret den rett under tverrliggeren ved lengste stolpe.

– Det er litt av noen scoringer i Budapest i kveld, utbryter TV 2s kommentator Espen Ween i det ballen traff nettmaskene.

Dermed var lagene like langt i Budapest.

Det endte 2-2, og Chelsea tok seg lekende lett videre fra gruppen, mens Vidi ble nummer tre. Med Bate Borisov sin 3-1 seier over Paok, endte gruppen som følger: