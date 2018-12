Ekte tre eller plast? Jarl Eivind gjør stor suksess med et tredje alternativ

– Et iskaldt tre tar fortere skade på grener enn et tre som er varmere og ikke like stivfrossent, sier juletreeksperten.

For å få treet til å leve lenge bør man tenke på treets vel og ve.

Her er fire punkter organisasjonen Norsk Juletre oppfordrer folk til å følge, for å ha et friskt og fint tre i stuen julen gjennom:

1. Først må treet akklimatiseres. Et tre som har stått ute i frost må få en gradvis tilvenning til inneklimaet, og det kan derfor være lurt først å sette treet på et skyggefullt og kaldt sted. Hvis det er mulig kan du sette det i garasjen eller kjelleren slik at det tiner opp om det har vært frosset. Husk å klippe av eventuell emballasje så greinene får rettet seg ut.

2. Før du setter treet i juletrefoten kan det være lurt å sage av en tynn skive (2-3 cm) av roten. Dette gjør det lettere for treet å ta opp vann og vil gjøre at treet holder seg lengre med mindre nåledryss.

3. Etter at treet er satt i foten er det viktig å etterfylle med kaldt vann. Om det har noen effekt med ulike kjerringråd for å treet til å holde lenger er det delte meninger om. Det viktigste er at treet har tilgang på friskt vann.

4. På grunn av brannfare og treets «helse» bør man unngå å plassere treet for nære varmekilder. Kort sagt burde man egentlig behandle treet på samme måte som snittblomster.

​