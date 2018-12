Sarpsborg 08 sørget for norsk byks på Europa-rankingen

Sportssjefen for herrelandslaget tror Rosenborg vil komme sterkere tilbake neste sesong.

– Vi er fornøyde med å ha to norske lag i gruppespillet, men Rosenborg hadde ingen god turnering. De var langt unna, men jeg tror de kommer til å slå tilbake og komme inn i Europaligaen igjen.

Han mener alle klubbene som skal representere Norge i Europa neste sesong har muligheter til å nå gruppespillet i Europaligaen.

– Det er klubber som har vært ganske stabile i toppen av norsk fotball. Hvis vi ser på årets sesong kunne Molde fort kvalifisert seg til Europaligaen. De gjorde en fantastisk kamp mot Zenit på hjemmebane og hadde fortjent å gå videre. Det var kanskje den beste prestasjonen i kvaliken av alle de norske lagene. Jeg er optimistisk og har troen før neste sesong. Brann har et solid fundament, mens Haugesund må definere seg litt som Sarpsborg. Kan Sarpsborg, kan Haugesund. Men trekningen er selvfølgelig en nøkkelfaktor. Det er en lang vei å gå.

– Blir et klasseskille

​Nylig valgte UEFA å opprette en ny europacupturnering for klubblag. De første kampene spilles i 2021.

Den nye europacupen har arbeidstittelen «UEL2» og vil speile dagens mesterliga og europaliga med 32 lag og gruppespill.

Semb tror at det først og fremst er i denne turneringen de norske lagene må skaffe seg erfaring i fremtiden.

– Mye tyder på at Champions League-nåløyet blir mindre og mindre slik utviklingen går. Nå kommer også en tredje europacup. Det blir et klasseskille der Champions League blir for de store klubbene med mye penger. Europaligaen blir for de nest beste, mens andre lag får muligheten til å utvikle seg i den tredje turneringen. Vi skal naturligvis alltid ha en ambisjon og drøm om å få et norsk lag i Champions League, men det realistiske er å ha ett, helst to lag, inn i Europaligaen hvert år.

Det er ikke bare på klubbnivå Norge har gjort det bra. Det har vært et fantastisk landslagsår for norsk fotball. Herrelandslaget vant puljen sin i Nations League. Kvinnelandslaget kvalifiserte seg til VM i Frankrike. I tillegg kvalifiserte U20-landslaget seg til sluttspill. I 2018 ble det arrangert fire europeiske ungdomsmesterskap i fotball der Norge deltok i tre av dem.

– Herrelandslaget er kommet i en god posisjon til å nå et EMs-sluttspill, kvinnene gikk videre fra en tøff gruppe og de aldersbestemte landslagene har gjort det bra. Vi hadde to lag på guttesiden i mesterskap. La oss håpe at vi klarer å reprodusere det, sier Semb.