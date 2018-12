Før sommerens vurderte Birgit Skarstein å avslutte sitski-karrieren. I dag gikk hun til topps på 2,5 kilometer kortdistanse i Finland - Skarsteins andre seier to på dager.

Det er med andre ord ikke bare Therese Johaug som viser konkurrentene ryggen i skisporet.

– Vi får prøve å holde det sånn. Det er damene som er sjefene på laget nå, det er helt sikkert, ler Skarstein.

Hun var sju sekunder foran amerikanske Gretch Kendall og 15 sekunder foran tyske Andrea Eskau.

– Fy søren. Dette var morsomt. Jeg var ganske spent, for den distansen i dag er ikke noe vi gjennomfører så veldig ofte. Det er midt mellom sprint og mellomdistanse. Det handler om å disponere kreftene riktig, men jeg følte meg veldig sterk. Det var bare å gå all inn, og det funket jo, sier Skarstein, som aldri hadde sett for seg en slik sesongstart.

– Det har vært en drømmestart med to strake seirer. Det er definitivt et skremmeskudd til de andre. Jeg har aldri pleid å være så sterk i starten, for jeg kommer rett fra roing. Det er veldig morsomt å starte slik jeg har gjort nå.

Skarstein tok VM-gull i roing i september. Hun knuste verdensrekorden med 11 sekunder. Sesongens store mål er VM i sitski i februar. Det ser Skarstein frem til.

SEIERSGLISET: Birgit Skarstein vant sekundstriden i Finland. Foto: IPC Nordic

– Dette gjør definitivt noe med selvtilliten. Nå ser jeg at jeg slåss med folk jeg aldri har slått før. Jeg merker også på dem at de blir litt stresset. Det er jo gøy, forteller hun.

For et halvt år siden vurderte hun å kutte ut sitski-stasingen.

– I april tenkte jeg at det var nok. Jeg var ferdig med NM i Alta og tenkte at det kanskje ble det siste skirennet mitt. Vi hadde en sesongevaluering med langrenn, og da var jeg veldig tydelig på at det måtte skje endringer for at jeg skulle ha anledning til å være med videre. Så ble den en endring på alle de tingene jeg meldte inn. Jeg skjønte i løpet av sommeren at det kom til å bli helt andre boller, sier hun.



Fra Finland fikk hun også med seg pressekonferansen der Petter Northug kunngjorde at han legger opp. Skarstein mener norsk langrenn, også sitski-miljøet, har mye å takke Northug for.

– Norsk langrenn har mye å takke Northug for. Herregud for en forskjell han har gjort for miljøet. Klæbo & co skal takke Petter mye for de ressursene og den oppmerksomheten har har lagt til rette for. Det kommer alle som går langrenn tilgode. Vi skal takke Petter, sier hun.