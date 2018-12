Sander Berge og Genk knuste Sarpsborg 08s Europaliga-drøm

– I dag var det mer flyt enn at jeg var dyktig, innrømmer Berge.



– Et eventyr

​Etter 66 minutter måtte Vasyutin plukke ballen ut av nettet på ny. Nok en gang kom scoringen etter en dødball. Joseph Aidoo fikk uforstyrret ta sats, stige til værs og heade ballen kontant i mål.

– Sarpsborg 08 taper for et bedre lag, men det kunne sett veldig annerledes ut hvis ikke de to målene hadde kommet på de tidspunktene de gjorde, var Drillos konklusjon etter kampen.

– Det har vært et eventyr å følge Sarpsborg. Det lavest rangerte laget i Europaligaen, men alle eventyr har en slutt. Sarpsborgs eventyr endte her, la Wikestad til.

For Genk fortsetter Europaliga-eventyret. Den belgiske storklubben får med seg Malmö videre fra gruppespillet. Marcus Antonsson scoret kampens eneste mål da svenskene slo Besiktas i Tyrkia.