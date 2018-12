– Trump opplever muligheten for riksrett som alarmerende

Det er både CNN og NBC som siterer kilder nær presidenten på at han nå skal være oppriktig bekymret for riksrett.

De siste dagene skal han ha fortalt flere i sin nærmeste krets at han opplever muligheten som «alarmerende».

Trumps økende frykt for riksrett skal blant annet skyldes utviklingen i flere føderale etterforskninger der hans tidligere medarbeidere er involvert.

Dette kombinert med at demokratene vant Representantenes hus i mellomvalget, har gjort at faren for riksrett har begynt å synke inn hos presidenten.

Det er imidlertid først og fremst saken mot hans tidligere advokat Michael Cohen som har satt fart i riksrettsdiskusjonen.

– Dekket over for Trump

Cohen ble onsdag dømt til tre års fengsel for blant annet ulovlig valgkampfinansiering. I retten sa Cohen at han påtok seg ansvaret for kriminelle handlinger, «inkludert handlinger som omfattet USAs president».

– Det var min plikt å dekke over hans skitne handlinger, sa Cohen i retten.

Han har blant annet erkjent å ha organisert utbetaling av penger til folk for å tie og dermed beskytte presidenten. Blant annet sier han at Trump ga han i oppdrag å betale Stormy Daniels for å ikke snakke om affæren hun hevder å ha hatt med presidenten.

Demokratene har argumentert for at dette er handlinger som kvalifiserer til riksrett – hvis de blir bevist.

Trump gikk tidligere i dag ut og tilbakeviste Cohens påstander.

– Jeg oppfordret aldri Michael Cohen til å bryte loven. Han var en advokat og skal kjenne til loven. En advokat har et stort ansvar dersom det blir gjort en feil. Det er derfor de får betalt, skriver Trump på Twitter torsdag.

Avhenger av to vitneutsagn

Onsdag innrømte også American Media Inc., utgiveren av The National Enquirer, at de betalte 150.000 dollar til den tidligere Playboy-modellen Karen McDougal for at hun ikke skulle fortelle om affæren hun hevder å ha hatt med Trump.

Målet med utbetalingen var å hindre at historien hennes skulle påvirke valget i 2016.

– Hvorvidt Trump kan stilles for riksrett for dette avhenger nå av vitneutsagnet til to menn: David Pecker og Allen Weisselberg, sier en nær Trump-alliert til NBC.

Weisselberg er økonomisk direktør for en Trump-organisasjon som skal ha hatt en sentral rolle i utbetalingen av hysjpengene. Han skal ha blitt lovet immunitet for sitt vitneutsagn. Allen Pecker er administrerende direktør i American Media Inc.