I hele to uker før Ada Hegerberg ble første kvinnelige vinner av Ballon d'Or, også kjent som Gullballen, visste den norske fotballstjernen at det var nettopp hun som ville motta den. Det forteller Hegerberg i et åpenhjertig intervju med New York Times.

Visste «ingenting»

Da hun ankom prisutdelingen i Paris 3. desember, uttalte Hegerberg til VG at hun visste «like lite som dere».

– Jeg står her og skal forhåpentligvis stikke av med en Ballon d’Or, sa hun til VG før utdelingen. Hun sa også at valget av gullkjole var ren gambling.

At hun visste at hun ville stikke av med den prestisjetunge prisen før utdelingen kom kanskje ikke som noen stor overraskelse da hun uttalte til følgende om gullkjolen til TV 2 etter prisutdelingen:

– Ingenting er tilfeldig, vet dere. Dere kjenner meg nå.

Ringte forloveden da hun fikk beskjeden

Men nå forteller altså Hegerberg at hun visste om prisen allerede i midten av november, hele to uker før selve utdelingen.

Det var pressesjefen i Lyon som hadde trukket Hegerberg til side og spurt om hun kunne holde på en hemmelighet, skriver New York Times.

Hegerberg hadde tatt til tårene da hun fikk beskjed, før hun løp til bilen og ringte sin forlovede Thomas Rogne.

– Vi begynte å le, så begynte vi å gråte, så begynte vi å le igjen, sier Hegerberg til den amerikanske avisen.