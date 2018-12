Se høydepunktene fra Real Madrids sjokktap for CSKA Moskva i vinduet øverst!

Åtte starter og sju innhopp fordelt på Champions League og La Liga.

Det er beholdningen for Isco hittil denne sesongen.

Bare tre ganger har balleleganten fått fullføre en kamp han har startet.

Én av dem var gårsdagens mot CSKA Moskva, der «Los Blancos» hadde vunnet gruppen på forhånd og lot flere unge spillere slippe til fra start.

Det spanske storlaget gikk dessuten på et sviende 0-3-nederlag.

– Prøvde å gi ham kapteinsbindet

Kroppsspråket til Isco tydet på alt annet enn en fornøyd spiller.

Etter å ha blitt buet på av egne supportere, skal han ha snudd seg mot eget publikum og ropt «hva vil dere?» etterfulgt av et banneord, ifølge den spanske avisen AS.

Deretter ble saken – som ikke var noe særlig bra i utgangspunktet – enda verre. Da Marcelo ble byttet ut med om lag et kvarter igjen av kampen, nektet Isco å ta imot kapteinsbindet.

– Jeg prøvde å gi kapteinsbindet til Isco. Men han sa at jeg skulle gi det til Carvajal. Jeg vet ikke hva grunnen til det var, siteres Marcelo av .

– En spent situasjon

Mina Finstad Berg, TV 2s fotballekspert, tror ikke at Isco er fornøyd med dagens situasjon i Real Madrid.

– Han har ikke levert så bra som mange hadde håpet på. Da blir det selvfølgelig spekulasjoner om fremtiden. Han er en spiller som mange har siklet på tidligere, og da blir det nye spekulasjoner nå, konstaterer TV 2s fotballekspert Mina Finstad Berg.

Hun spår imidlertid at balleleganten blir værende i den spanske hovedstaden – hvert fall til sommeren.

– Jeg tror at Isco kan ha en fremtid i Real Madrid uansett, men det er en spent situasjon som mange av storklubbene i Europa følger nøye med på. Han er en spillertype som kan heve ganske mange av topplagene, mener Finstad Berg.

– Avhengig av å ta grep selv

Det er særlig etter at Santiago Solari tok over at Isco har slitt med spilletiden. Gårsdagens kamp er den eneste han har fått starte under argentineren.

LEI: For om lag to uker siden la Isco ut dette bildet på sin Instagram-story. «Estoy gordo?» oversettes til «Er jeg tjukk?».

– Jeg tror generelt han kan ha en fremtid under Solari, men da er han også avhengig av å ta litt grep selv. Mange hadde forventet at han skulle få en viktigere rolle i Real Madrid da Lopetegui tok over, fordi han hadde fått mye tillit av ham på landslaget og en av dem som leverte best der, sier Finstad Berg.

– Det ble kortvarig med Lopetegui, og da er det klart at Iscos situasjon blir annerledes, følger hun opp.

​PS: Flere har spekulert på om Iscos form, eller mangel på sådan, skyldes at han er utrent. For to uker siden svarte han kritikerne på Instagram. Den offensive midtbanespilleren la ut et bilde i overkropp, teksten «Er jeg tjukk?» og en mulighet for følgerne hans til å stemme.