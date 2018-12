Kolberg mener Høyre må stanse Frp: – Det er reaksjonær nasjonalisme

– Skremme befolkningen

Til TV 2 sier Kolberg at Frp forsøker «å skape et uriktig bilde av avtalen».

– Det viser en dyp splittelse i regjeringen. Frp forsøker å skremme befolkningen med at det kommer strømmer vi mister kontrollen over hvis vi skriver under denne avtalen. Sannheten er det motsatte. Uten internasjonal rettsorden blir det vanskelig å håndtere dette, sier Ap-veteranen.

– Det er et spill fra Fremskrittspartiet og det beklagelige er at statsministeren slipper dette frem, og tillater at hennes egen utenriksminister kommer i en forlegen situasjon og at regjeringspartiet går løs på henne i saken.

Helgheim avviser uttalelsene fra Kolberg.

– At en regjering har partier som tar dissens er ikke uvanlig. Det er helt grei, det synes også Høyre.

– Føler du deg som en reaksjonær nasjonalist?

– Det er bare tull og tøys. Martin Kolberg har åpenbart ikke lest avtalen. Han vil bare snakke om prosessen rundt avtalen. Det eneste jeg har gjort er å peke på de problematiske punktene i avtalen, sier Helgheim til TV 2.