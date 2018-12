​Se fordelingskranglingen og finn ut hvem de plasserte hvor i videoen øverst!

2018 har vært et eventyrlig år for brødrene Ingebrigtsen. Nå tar løperbrødrene sats på ny med OL 2020 som et av de aller største målene framover.



Nylig offentliggjorde Norges Friidrettsforbund elitelaget som satser mot lekene i Tokyo, og for første gang var alle tre med på laget.

Henrik (27), Filip (25) og Jakob (18) fikk som utfordring av TV 2 å rangere seg selv og brødrene utfra hvem de mente kommer til å havne hvor i neste OL.

Samtlige tre har vunnet medaljer i europamesterskap denne sesongen. Det lover godt for flere gode resultater framover.

Nederst med flest EM-gull i år

Jakob presterte best under EM i Glasgow i sommer, der han kapret gullet på både 1500 og 5000-meter. Han seiret også i U20-klassen under EM i terrengløp.

En supersesong var likevel ikke nok til å sikre ham seieren hos brødrene i OL om halvannet år, de la nemlig litt andre kriterier til grunn.

«Du har mange gode år igjen!» sier Filip Ingebrigtsen med et smil og setter broren på tredjeplass.

Henrik mente også at Jakob kan vente med å klatre helt til topps.

– I 2028 sitter vi (Henrik og Filip) hjemme og ser på begge to, sier Henrik Ingebrigtsen og mener at lillebror Jakob heller kan vinne da.

Fått mye oppmerksomhet

Familien har lyktes med mer enn fantastiske prestasjoner på løpebanen dette året. De har hatt en egen TV-serie på NRK og pappa Gjert Ingebrigtsen, som også er treneren deres, har gitt ut bok om løpesatsingen.

TV-serien «Team Ingebrigtsen» har hatt gode seertall og tatt med Ingebrigtsen-familien inn i mange norske hjem. I tillegg har boka også solgt godt.

Likevel er det ikke kjendistilværelse som er målet.

– Vi har ingen interesse av å være kjendiser, men det gjør det kanskje litt enklere å være toppidrettsutøver hvis du er kjent, sa Gjert Ingebrigtsen til TV 2 i oktober.