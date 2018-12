Det opplyser nyhetsbyrået AFP på Twitter.

Det er sør i byen politiet har gått til aksjon.

Cherif Chekatt, 29-åringen som er mistenkt for å stå bak angrepet, har vært på frifot siden angrepet tirsdag.

Ifølge Le Parisien aksjonerer politiet i bydelen Neudorf, som ligger sør i byen. Dette er det siste stedet den terrormistenkte ble observert.

En politikilde sier til den franske avisen at aksjonen er relatert til etterforskningen av Strasbourg-angrepet, men at det er ingenting som tyder på at gjerningsmannen befinner seg der. Det er uvisst hva som er motivet bak aksjonen.

Fransk politi har vært i høy beredskap helt siden angrepet mot julemarkedet, der tre personer ble drept og 13 såret. Da han angrep julemarkedet tirsdag kveld, ropte han «Allahu akbar» før han begynte å skyte rundt seg.

720 franske politifolk og soldater deltar i jakten på den mistenkte Chekatt. Politiet oppfordrer publikum både i Frankrike og Tyskland til å komme med tips om hvor han kan oppholde seg.

Både på fransk og tysk side ble grensekontrollen skjerpet onsdag. Politiet frykter at han planlegger å gjøre et nytt angrep for å dø som martyr. Han tok en taxisjåfør som gissel under flukten. Da sa han at han skulle «hevne sine døde brødre i Syria».



(TV 2/NTB)

Saken oppdateres.