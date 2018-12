Under vestlandsklubbens tradisjonsrike julelunsj onsdag formiddag, slo Ole Henrik Nesheim, styreleder i FK Haugesund AS, fast at Horneland blir værende.

Det skriver Haugesunds Avis.

– Uaktuelt

I går meldte Adressa at Rosenborg har vært i samtaler med suksesstreneren, uten at det er Nesheim bekjent.

– Det kjenner jeg ikke til. Jeg kjenner bare til dette fra pressen, hevder Nesheim overfor TV 2.

Han mener videre at det «ikke er noe spesielt» med den angivelige kontakten.

– Det sportslige opplegget er bygget rundt ham. Da sier det seg selv at det er uaktuelt for oss at han skal gå noe sted som helst, sier styrelederen for FK Haugesund AS, som ikke vil kommentere saken ytterligere.

Kort tid senere melder VG at Horneland har takket nei til en henvendelse om en trenerrolle på Lerkendal, og at treneren blir værende med mindre saken får en uventet utvikling.

Eirik Horneland har ikke besvart TV 2 Sportens henvendelser.

– Mer og mer forundret

Et angivelig Horneland-nei er enda et skudd for baugen for trønderne, mener TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.

– Jeg blir mer og mer forundret over hva som skjer i Trondheim. Det virker ikke til at de har en plan. Det er mange ting som tyder på at de har litt panikk, sier Mathisen.

– Hvis de nå har fått nei fra Horneland, Bakke og et par fra utlandet ... da begynner de å komme veldig langt ned på listen. Det er rett og slett ingen som hadde trodd at det skulle ta så lang tid for dem å finne en ny hovedtrener, tilføyer TV 2s fotballekspert.

Haugesundernes assistenttrener, Karl Oskar Emberland, bekreftet under dagens julelunsj at det har vært kontakt mellom Rosenborg og Horneland. På spørsmål om han fikk nyheten via media, svarte han:

– Nei, jeg gjorde ikke det. Eirik er åpen med meg om hva han tenker, sa Emberland, ifølge Haugesunds avis.