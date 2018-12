Dømt for voldtekt igjen – kan ikke få mer straff

Julio Kopseng dømt for voldtekt igjen. Han soner allerede lovens maksimumsstraff.

Julio Kopseng er dømt for voldtekt av ytterligere to kvinner. Han er fra før dømt for overgrep mot 19 kvinner og soner allerede lovens maksimumsstraff.