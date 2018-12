MDG-Lan: – Det samme som å investere i folk på flukt

– Regjeringen skal ha ros

Samset i CICERO mener likevel regjeringspolitikerne skal ha ros.

– Det er fantastisk at man bruker scenariene som ligger under 2 grader. Det er er ikke lenge siden man ikke gjorde det. Dagens prognoser viser at vi ligger nærmere tre grader. Derfor skal dette bejubles, men det er likevel ikke nok, sier han.

HASTER: Bjørn Hallvard Samset, forskningsleder på CICERO,\ mener regjeringens politikk ikke holder. Foto: Junge, Heiko

FNs rapport om 1,5-gradersmålet slår fast at dersom oppvarmingen begrenses til 1,5 grad, i stedet for to grader, vil en rekke potensielt katastrofale følger unngås. Blant annet kan 420 millioner mennesker slippe å bli utsatt for hyppige ekstrembølger.

– 1,5 graders oppvarming er veldig mye bedre for samfunnet enn 2. Skal vi klare det må det kuttes voldsomt i utslipp de neste 5-10 årene, ha opp mot 20 prosent andel av fornybar energi alt i 2030, og være netto utslippsfri innen 2050. Dette er en mye raskere omlegging enn hva som ligger i IEA sine scenarier. Alternativet er at vi baserer oss på å vaske karbon ut av atmosfæren utover i århundret, men siden den teknologien enda ikke eksisterer regner de fleste dette som ganske risikabelt, sier Samset.

– Helt uforsvarlig

MDGs Lan Marie Berg reagerer sterkt på talene fra Frp-politikerne, og mener det overhodet ikke er forenlig med klimamålene i Parisavtalen.

– Å bruke mer og mer penger på å investere i flere nye oljefelt i dag, slik Erna Solberg vil, er det samme som å investere i mer tørke, flom, matmangel og folk på flukt. Det mener jeg er helt uforsvarlig. Men vi kan fortsatt redde miljøet, skape renere luft og nye grønne jobber om Norge nå satser skikkelig på klimaløsningene, slik vi gjør i Oslo, sier hun til TV 2.

Hun påpeker at IEA «år etter år har undervurdert farten i fornybarrevolusjonen»​.

– Skal vi planlegge for at hele land vil forsvinne i havet eller bli ubeboelige som følge av issmelting, havnivåstigning, tørke, flom eller stormer, og at sårbare økosystemer, som korallrev, kollapser, mens vi pumper opp vår siste dråpe olje og fastholder at norsk olje er bra for klimaet? Nei, mener jeg, sier MDG-profilen.

Sveinung Rotevatn (V), statssekretær i klima- og miljødepartementet, sier det er høyst usikker hvor mye olje det vil være plass til.

– Hva det er plass til av olje innenfor et 1,5-gradersscenario er avhengig av andre faktorer, for eksempel hvor raskt man får redusert bruken av kull. Generelt må man redusere all bruk av fossile brensel så raskt man klarer. Og generelt har IEA tatt feil i sine spådommer, særlig når det gjelder fremveksten av fornybar energi, sier han til TV 2.

Rotevatn sier det fremover kommer til å være rom for noe olje i et 1,5 -gradersscenario, men at hvor mye er usikkert.

– Man må gjerne bruke IEA sine spådommer, men historisk har de vist seg å være lite treffsikre. Det er uansett ikke disse som styrer oljeproduksjonen, det er det skatteregimet, forvaltningspolitikken og oljeprisen som gjør, sier Venstre-statsråden.

– Jobber dere internt i regjeringen for to forskjellige prosjekter?

– Nei, vi jobber for samme sak - å redusere norske klimagassutslipp med 40 prosent innen 2030. For øvrig fører vi en forutsigbar oljepolitikk med langsiktige rammevilkår for næringen, men sårbare områder som Lofoten, Vesterålen og Senja blir verna, sier Rotevatn.

– Betydelig usikkerhet

TV 2 har bedt olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg svare på hvorfor regjeringen bruker tallene når det fører til at 1,5-gradersmålet ikke nås.

– Alle fremskrivninger og scenarioer som ser 20-30 år frem i tid er beheftet med stor usikkerhet. IEA er anerkjent som den ledende internasjonale organisasjonen når det gjelder energi i verden og en organisasjon Norge er med i. Det er derfor naturlig å bruke deres analyser i vårt arbeid. IEAs bærekraftscenario beskriver for øvrig en utvikling de neste tiårene som kan gi en temperaturøkning på 1,5 grader, avhengig av hva som skjer etter 2040, svarer Freibergs politisk rådgiver, Bjørn Siem Knudsen.

Han understreker at «regjeringen selvsagt vil jobbe for at Paris-målet og FNs bærekraftmål skal nås» .

– Hva det vil bety for oljeforbruket i verden er beheftet med betydelig usikkerhet. IEAs bærekraftscenario er blant de scenarioene som er forenlige med at 1,5 kan nås under gitte forutsetninger.