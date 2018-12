Tre kjøretøy er torsdag ettermiddag involvert i en trafikkulykke på Varhaug i Rogaland.

Ifølge Sør-Vest politidistrikt skal en melkebil ha veltet og to personbilder har store skader.

Operasjonsleder i Sør-Vest politidistrikt, Brit Randulff, sier til TV 2 at det har vært én person i hvert av kjøretøyene.

Politiet meldte først at to personer fremstår som lettere skadd mens én person skulle være alvorlig skadd. Ved 15.45-tiden sier Randulff derimot til TV 2 at alle de involverte betegnes som lettere skadd.

– Føreren av melkebilen betegnes som lettere skadd og de to personene i personbilene er fløyet til sykehus og betegnes som lettere skadd inntil videre undersøkelser er gjort, sier hun.

Vitner er i ferd med å avhøres og veien er sperret på stedet.

– Ulykken strekker seg over et større område på cirka 150 meter, skriver Sør-Vest politidistrikt på Twitter.

Veien blir omdirigert ved Vigreskogen og Lebrekkvegen.

Saken oppdateres.