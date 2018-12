Langer ut mot EM-arrangøren: – Det skal ikke være mulig

EHF: – Det er ikke sant

EHFs pressetalsmann, JJ Rowland, er ikke enig i kritikken.

– Vi har introdusert et nytt oppsett for hovedrunden. Tidligere var det tre kamper per dag, nå er det to. Vi har introdusert flere hviledager for å få bedre prestasjoner. Det er av alles interesse – media, TV og fans – at det er gode prestasjoner. For noen år siden fikk vi inn én hviledag før finalen, for tidligere var det semifinale lørdag og finale lørdag. Vårt mål er hele tiden å tilrettelegge for spillerne, slik at vi får best mulige prestasjoner. Vi har TV og fans som ønsker å se lagene, så derfor har vi to kamper per dag, så det ikke er kamper midt på dagen når folk er på jobb, sier han til TV 2.

– Dere i EHF er beskyldt for å tøye grensene og sette spillernes helse i fare?

– Det er absolutt ikke sant. I løpet de siste årene har vi optimalisert oppsettet og lagt inn flere hviledager. Vi prøver å optimalisere, for det er i vår interesse at spillerne leverer gode prestasjoner, for da er media og spillerne er fornøyde. Derfor prøver vi konstant å optimalisere og få flere hviledager, så alle er fornøyde med produktet og vi har et godt produkt, sier Rowland.

Pressetalsmannen sier at de kommer til å ha en evaluering etter EM, og erfaringene til spilleren, trenere og forbund blir tatt med i vurderingen.

– Må se på totalen

Landslagssjef Thorir Hergeirsson mener man ikke kan se på kun EM.

– Totalbelastningen på spillerne, og det har jeg sagt i flere år, er økende. Det er fortsatt en utfordring. Det blir høyaktuelt når det blir skader. Dere belyser det og det blir en snakkis. Jeg har snakket om det i mange år, og sagt det i eget forbund og til andre som styrer, at man må se på totalen, sier han.

– Det er ikke ett mesterskap eller én turnering. Det er totalen over tid for herrer og damer. Det må ses i et helhetsperspektiv, ikke angripe enkeltpunkter. Det er mitt svar på dette tidspunktet, fortsetter Hergeirsson.

Landslagssjefen sier flere faktorer spiller inn, at og mesterskap er én av dem.

– Det er ikke første gang det er skader, det har skjedd før også. Det er viktig ikke å bli historieløse. Det er en utfordring, men vi må se på det i et mye større perspektiv, for summen av totalen er den store utfordringen, sier han.

Breivik: – TV bestemmer

Tidligere landslagssjef Marit Breivik mener spillernes helse må komme først.

– Her har vi sett at TV og kommersielle rettigheter bestemmer. Det kan være uheldig for spillerne som spiller mest, sier Breivik.

– Det er for dårlig sportslig, og hensynet til spillerne må bli satt høyere. Trenere, spillere og de medisinsk ansvarlige er de som retter kritiske spørsmål, mens det er andre som bestemmer. Det er om å gjøre at dialog og helheten bedre, sier Breivik.

JJ Rowland nekter for at de setter det kommersielle foran det sportslige.

– Det er derfor det er flere hviledager. Det er av spillernes interesse at det er to kamper per dag enn tre, for de vil heller spille for en fullsatt hall enn en tom hall. Vi ser etter de meste løsningene og finne den rette balansen. Spillernes behov er den viktigste, for de er vi avhengige av, sier EHFs pressetalsmann.

De siste årene er det blitt flere klubbkamper i Europa.

– Programmet er veldig tett, spesielt for de som spiller i toppklubber. Jeg har vært i Romania selv og spilt. Det er kamper hele tiden og du reiser med buss til hver kamp. I helgene er det Champions League. Det er et hardt kjør hele tiden. Neagu spiller 60 minutter i alle kamper i Champions League og for landslaget. I hjemlig serie vet jeg ikke. Da blir belastningen kjempestor. Man får ikke tid til restitusjon, for det går fra en ting til en annen hele tiden, sier tidligere HCM Baia Mare-spiller Camilla Herrem til TV 2.