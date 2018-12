– Jeg venter ikke noe umiddelbart gjennombrudd. Men jeg håper vi så snart som mulig kan begynne å jobbe med de forsikringene som er nødvendige, sa Theresa May på vei inn til EUs toppmøte i Brussel torsdag.

På toppmøtet skal May fortelle stats- og regjeringssjefene fra EUs øvrige medlemsland om hva hun mener er nødvendig for å få brexit-avtalen over målstreken i Parlamentet i London.

Hun er spesielt ute etter nye innrømmelser fra EU om et kontroversielt forslag til nødløsninger for Nord-Irland som er innbakt i avtalen.

NRK melder at statsministeren bekreftet at hun er innstilt på å gå av som partileder i Det konservative partiet før neste valg i 2022 da hun ankom EUs toppmøte i dag. Utover det vil May ikke sette noen dato for når hun kommer til å gå av.

