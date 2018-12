Stina Marie Bakken, bedre kjent som «Stina Blogg», begynte å blogge som 17-åring.

Hun har siden den gang fått en stor fanskare, men populariteten ble ikke mindre da hun ble samboer med rockestjernen Per Fredrik Åsly, som går under artistnavnet «PelleK», i Sandefjord.

I et ferskt blogginlegg skriver hun følgende:

«Nå har det blitt en del folk i det siste som dessverre ikke respekterer det, så jeg må nesten si ifra her på bloggen. Vær så snill, ikke kom hjem til oss. Det er veldig ubehagelig når jeg ikke kan ha et eneste sted som faktisk er privat. Man kan tenke; de skal jo bare ha en autograf eller selfie. Men for meg blir det veldig ubehagelig når folk står i innkjørselen vår i lange tider, glaner inn i vinduene, ringer på i hytt og pine og kommer inn i min private sone.»

Slipper ingen inn

Dette er ikke første gang hun ber tilhengerne sine om litt albuerom.

– Det er viktig å skille mellom privaten og offentligheten. Folk må gjerne komme å snakke med meg når jeg går ute i sentrum, det er bare koselig! Men de kan ikke komme hjem og banke på døra, sier hun til TV 2.

Derfor har paret en klar beskjed til fansen:

– Vi slipper ikke inn noen. Det hender også at folk kommer bort til bilen vår, men da sier vi at de må passe på at de ikke kommer for nærme, sier PelleK (31).

Bloggeren ber også folk slutte å ringe nummerert som er oppført på 1881, da dette ikke er hennes kontaktinformasjon.

– Det er en stakkars dame i Nord-Norge med identisk navn som blir ringt til hele tiden, forklarer hun.

Nysgjerrige nabobarn

Selv om de har hatt hemmelig adresse i mange år, er det til stadighet folk som kommer innom. Paret tror tilhengerne klarer å spore dem opp fordi huset har vært litt synlig på programmer som God kveld Norge og Bloggerne.

– Det er sikkert noen unger i nabolaget som har snakket litt om at vi bor i nærheten. Sånt sprer seg. Alle som kommer innom er nydelige mennesker, det handler ikke om det. Poenget er bare at vi ikke kan åpne opp for det. Hvis vi sier ja til noen, sier de det videre til vennene på skolen, og plutselig er det hundrevis på døra, sier 25-åringen.

PelleK forteller at paret har gjort flere viktige sikkerhetstiltak i luksusboligen. De har blant annet forskjellige sikkerhetsselskap som leverer to typer overvåkingskameraer rundt om i huset.

Se den nye sesongen av Bloggerne på TV 2 Livsstil og TV 2 Sumo fra 01.01.2019.