Det blir stadig større fokus på å forbedre luftkvaliteten i de store byene.

Flere europeiske byer har innført restriksjoner for dieselbiler, det er ventet at dette også vil ramme eldre bensinbiler.

I stedet vil man legge til rette for elbiler i byene. De har ingen lokale utslipp, ved å skifte over til elbiler kan man få ned luftforurensningen betydelig.

Så langt har mye handlet om privatbiler, men det ligger også et stort potensiale å få varebiler over til elektrisk drift.

Posten er tidlig ute

Der private i mange tilfeller kan benytte offentlig transport (eller gå/sykle), finnes det knapt alternativer for varelevering eller for håndverkere som jobber i storbyene. Da må det brukes bil.

De elektriske varebilene kommer nå for fullt. En av dem som er tidlig ute på brukersiden er Posten Norge. De har nå fått nye biler inn i sin flåte.

Her snakker vi om store Volkswagen E-Crafter, disse bilene skal levere store og små pakker i Oslo sentrum fra torsdag 13. desember. Posten har i dag 600 varebiler av denne størrelsen på landsbasis, men de er drevet med fossilt drivstoff.

E-Crafter er en stor varebil som går kun på strøm. Foto: Posten.

De første av mange

Dette er de første elbilene av denne størrelsen som er i drift i Norge.

– Posten har som mål å benytte kun fornybare energikilder i biler og bygninger innen 2025. De fire E-Crafterne som nå settes i drift, er de første av mange slike biler som vil komme for at vi skal nå det målet, sier pressesjef John Eckhoff i Posten Norge.

Han legger til at Posten er avhengig av bilprodusentene for å kunne innføre konkurransedyktige nullutslippsløsninger så raskt som selskapet ønsker.

SAIC Maxus EV80 er et nytt bekjentskap i den norske bilparken.Importen av bilen starter opp nå, Posten har bestilt de tre første eksemplarene som ruller ut på norske veier over nyttår Foto: Scanpix

Nytt bilmerke i Norge

– Vi har lenge ventet på at også store varebiler får god nok batterikapasitet, og er glad for at Volkswagen nå har levert de første, sier Eckhoff.

Postens miljøsatsing Har redusert CO2-utslippet med 47 prosent siden 2008, tilsvarende årsforbruket til over 90.000 personbiler.

Eier Nordens største elbil-park med ca 1.200 kjøretøy.

Har ca 100 kjøretøy på biogass. I 43 byer/tettsteder er det utslippsfri brevdistribusjon.

Posten Norge har fra før bestilt tre elektriske, store varebiler fra den kinesiske produsenten Maxus. De kommer i 2019.

Bak disse bilene står den kinesiske bilprodusenten SAIC som såvisst ikke er noen smågutt i bilbransjen. De er nå verdens syvende største bilprodusent og har store ambisjoner om å vokse utenfor hjemmemarkedet sitt i Kina.

RSA i Drammen som allerede står bak importen av Suzuki og Isuzu til Norge står bak den nye satsingen. De skal selge rendyrke Maxus som elektrisk varebillmerke og skal selge bilene fra 12 forhandlere rundt om i Norge i starten. Her ligger det også an til videre økning fremover.

