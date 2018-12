Tar Wall Street rotta på verdens beste sykkel-lag?

Team Skys dominans i sykkel-verdenen har vært massiv siden lagets inntreden på scenen i 2010-sesongen. Seks av de siste syv Tour de France-rittene er vunnet av lagets ryttere. Bradley Wiggins ble den første i 2012, så fulgte Chris Froome med fire før Garaint Thomas overtok stafettpinnen i år og tittelen «vinner av verdens viktigste sykkelritt».

BSkyB har vært lagets hovedsponsor siden starten. I tillegg bidrar en rekke andre selskaper til lagets drift, viktigst er 21st Century Fox. Lagets eksistens er fundamentert på tankene, ideene og dristigheten til spesielt en person – Dave Brailsford.

Ideen til prosjektet oppsto under Samveldelekene i Melbourne i mars 2006, på tribunen i Melbourne Park Velodrome. Britene vant brorparten av medaljene. Sammen med banetreneren Shane Sutton drøftet Brailsford ideen om å få på beina et landsveislag basert med visjonen til banesatsingen «vi skal bli best i verden».

Ideen ble videreutviklet, et U23-akademi ble etablert, der Mark Cavendish og Geraint Thomas var med i det første kullet. Både Mark og Geraint nådde gode resultater, og fikk proffkontrakter utenfor Storbritannia. Fokus var fremdeles medaljedominans i Beijing-OL i 2008, mens planene for landeveislaget ble videreforedlet. 13. juli 2007, dagen da Bradley Wiggins i Cofidis-drakt gikk i et monsterbrudd på etappen til Bourg-en Bresse, på 20-års dagen for Tom Simpsons død på Mont Ventoux, offentliggjorde Brailsford ideen om landeveislaget. På en liten bar like ved mållinjen med kun tre britiske journalister, med hver sin øl, til stede. Troen på prosjektet var minimal, britiske ryttere i verdenseliten var så langt tilfeldig. Ledet av et forbund der ledelsen var mer interessert i fargen på blazeren og matchende slips.

Målet var å etablere et britisk profflag i 2013 etter London-OL. Brailsford startet jakten på sponsorer. Det var like mye Sky som fant Brailsford som omvendt. Like etter bane-VM i Manchester i 2008, der Storbritannia vant halvparten av de 18 gullmedaljene, møttes administrerende direktør i Sky, Jeremy Darroch, og Brailsford. Resultatet var at Sky gikk inn som hovedsponsor for British Cycling. På en pressekonferanse få måneder senere ble det meddelt at lanseringen av landeveislaget ble flyttet fra 2013 til 2010. Hovedmålet var å etablere et av verdens beste sykkellag, og at en britisk rytter skulle vinne Tour de France innen 2015. Sky ble så presentert som hovedsponsor for fem år, i et program som inkluderte talentprogram og grasrotaktiviteter i skoler og lokalsamfunn. Etter suksessen i OL i 2008 med sju gull og 14 medaljer ble det klart at Sky også skulle være det finansielle fundamentet i det nye landeveislaget.