Er de dumme, kyniske eller rett og slett smarte?

Til helgen arrangeres de tradisjonsrike verdenscuprennene i sveitsiske Davos, som du kan følge i sin helhet på TV 2. Mens dette er et naturlig høydepunkt for en mannen som nylig var nominert som årets idrettsmann i Sveits for åttende gang, Dario Cologna, er det mange av de norske stjernene som velger å stå over.

Der Johannes Høsflot Klæbo er tilbake i konkurranse etter å ha blitt kritisert for å ha stått over verdenscupen på Beitostølen, står både Emil Iversen, Simen Hegstad Krüger og Didrik Tønseth over rennene i Davos. Løpere som Niklas Dyrhaug og Pål Golberg blir også hjemme. På damesiden velger både Heidi Weng og Astrid Uhrenholdt Jacobsen å stå over langrennssportens mest tradisjonsrike førjulshelg.​

Vil ikke Emil Iversen vinne verdenscupen, sa en bekjent av meg tørt her om dagen, da det ble kjent at Iversen valgte å stå over både tremila på Beitostølen og verdenscuphelga i Davos, til tross for at Iversen kunne ta på seg den gule ledertrøya etter å ha spurtet inn til tredjeplass i minitouren på Lillehammer.

Svaret på dette spørsmålet er selvsagt at han vil det, men ikke for enhver pris, og kanskje ikke før neste år. I denne sesongen er det VM i Seefeld som er det åpenbare høydepunktet, og for en utøver som aldri har tatt mesterskapsmedalje er dette naturligvis hovedmålet til Iversen denne sesongen. I 16/17-sesongen reiste trønderen til VM i Lahti som en av forhåndsfavorittene etter å ha levert toppresultater både i Kuusamo, Falun og på Lillehammer. Etter mesterskapet i Lahti satt han sannsynligvis ikke igjen med noen god følelse, og det er nok dette som er bakgrunnen for årets knallharde prioriteringer både i og utenfor sporet.

Det har seg nemlig sånn at du som norsk langrennsløper sannsynligvis vil stemples som en idiot nesten uansett hva du velger å gjøre, i hvert fall av enkelte kommentatorer og forståsegpåere.​

I fjor ble eksempelvis Heidi Weng kritisert for å være i dårlig form under OL, mens den samme jenta aldri fikk all verdens ros for å stille til start i nesten samtlige verdenscuprenn og til tross for formsvikt mot slutten av sesongen sikre sammenlagtseieren i cupen.​

Og, like sikkert som at sola står opp i øst, blir det i år stilt spørsmålstegn ved sesongforberedelsene til Heidi Weng, da hun for en sjelden gangs skyld har lagt opp et løp som forhåpentligvis skal sørge for at toppformen er på plass når medaljene skal deles ut i månedsskiftet februar/mars.​