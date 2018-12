Én dødsbrann hver andre dag i desember

Desember har så langt vært en hektisk måned for brannvesenet.

Så langt har én person omkommet i brann annenhver dag i Norge. Det er en kraftig oppgang fra året før. I desember i fjor omkom kun tre personer.

Det viser statistikk fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

– Skremmende

Det høyeste antallet dødsbranner finner vi i 2008. Da omkom 22 personer totalt i desember.

Utviklingen gjør brannvesenet svært bekymret.

– Det er alarmerende. Vi blir skremt når det statistisk sett er en dødsbrann annenhver dag så langt i desember, for det er fortsatt mange dager igjen, sier informasjonsrådgiver i Vestfold Interkommunale brannvesen, Arnt E. Folvik, til TV 2.

BERØRT: Arnt E. Folvik i Vestfold Interkommunale brannvesen sier at de blir berørt over de mange dødsbrannene som har vært så langt. Foto: Vestfold Interkommunale brannvesen

– Raskt ut

De la onsdag ut et Facebook-innlegg hvor de gjør folk oppmerksomme på hva folk skal gjøre om en brann oppstår, og hvor viktig det er med fungerende og mange nok røykvarslere i hjemmet.

Folvik sier den største tabben folk ofte gjør, er at de prøver å slukke brannen selv. Det viktigste, ifølge Folvik, er å komme seg raskest mulig ut av boligen.

– Har man et vannglass i umiddelbar nærhet kan man forsøke å slukke små flammer, men må du hente det i et annet rom, kan den tiden være kritisk. Branner utvikler seg raskt, og da kan man ha et gedigent problem når man kommer tilbake, sier Folvik.

Risikogrupper

En uhyggelig trend brannvesenet ser gå igjen, er at ofrene i all hovedsak er over 50 år. Mennesker i 70-årene er særlig representert på statistikken.

– Røykere er ofte overrepresentert. Forskning viser at de over 80 år har 45 ganger så høy risiko for å omkomme i brann, sier Folvik.

Det er en bekymring Norsk Brannvernforeningen deler. Administrerende direktør, Rolf Søtorp, sier de registrerer at 75 % av de omkomne tilhører såkalte risikogrupper. Dette kan være personer som har problemer knyttet til rus, psykiatri, demens og høy alder.

Brannstatistikk for desember 2008: 22 2009: 6 2010: 10 2011: 3 2012: 6 2013: 4 2014: 6 2015: 4 2016: 8 2017: 3 Kilde: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

– Vi spør oss da om ordningene og rutinene vi har for å følge opp risikoutsatte grupper er gode nok. Det er viktig at spesielt brann, helse, og huseiere har et godt samarbeid og at de utarbeider tiltak i fellesskap, sier Søtorp.

– Hva tenker dere om de høye dødstallene?

– Vi var klar over at antall omkomne i brann i 2017 var svært lavt, og har vært spent på om den gode trenden ville fortsette. Så langt i år er vi kommet til 36 omkomne og vi nærmer oss det som er gjennomsnittet de siste fem år. Det er leit å si det, men vi nærmer oss et normalår igjen, sier han til TV 2.