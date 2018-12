Unnlot å innføre sikkerhetstiltak: – Det er kritikkverdig og defensivt

– Mer sikker trafikkavvikling

TV 2 har bedt om innsyn i rapporten hvor ulike aktører har gitt kommentarer til hvordan de ser på TSS. Her er noen av tilbakemeldingene som Kystverket har fått om TSS:

«Samme effekt som midtdeler på motorvei!»

«Fører til mer sikker og effektiv trafikkavvikling»

«Hindrer risiko for møtende trafikk»

«Trafikkseparasjon har vist seg å hjelpe, så jo mer jo bedre!»

I Oslofjorden, ut fra tankanlegget på Slagentangen og inn og ut fra Kårstø i Rogaland, er skipstrafikken regulert ved bruk TSS. Her går store tankskip i fast trafikk.

Også inn til terminalene ved Sture og på Mongstad, seiler store oljetankere fullastet med titusenvis av tonn med råolje. En miljøtrussel blir det slått fast av DNV GL:

«Den største miljørisikoen er tilknyttet transporten av råolje- og petroleumsprodukter med tankskip langs kysten, samt aktiviteten med shuttletankere til og fra oljeinstallasjoner i Nordsjøen og tankskip i nærskipsfart.»

Sjokkerte miljøorganisasjoner

– At vi har så dårlige systemer utenfor de mest trafikkerte terminalene i Norge, det er sjokkerende, sier Truls Gulowsen, leder i Greenpeace Norge.

Han mener at oljefartøyene som frakter opp mot hundre tusen tonn olje, i verste fall kan utløse gigantiske miljøkatastrofer dersom en ulykke inntreffer.

– Det er merkelig at Kystverket ikke har sørget for trafikkseparasjon i dette området som er tett trafikkert av høyrisiko tankskip. Det er overraskende at det ikke har skjedd, og dette bør komme på plass også utenfor disse terminalene, fastslår Gulowsen.

Greenpeace-lederen forstår ikke at Kystverket har brukt så lang tid på å ta stilling til om TSS bør innføres. Også miljøstiftelsen Bellona oppgir er overrasket over at Kystverket ikke har gjort mer.

– Kritikkverdig og defensivt

– Det er kritikkverdig, det er defensivt og det er ingen grunn til at det ikke skal innføres et trafikkseparasjonssystem i Hjeltefjorden. Det burde egentlig vært gjort for lenge siden, fastslår Sigurd Enge, fagansvarlig for shipping i Bellona.

Enge er utdannet navigatør og kjenner separasjonssystemet godt fra før av. Han var med i prosessen når TSS ble innført langsmed norskekysten. Dette ble etablert for at store skip skal seile lengre ut fra kysten. Det er viktig dersom man eksempelvis får motorstopp og kan renne på land. Da vil taubåter ha litt bedre tid på å forhindre grunnstøting.

– En slik hendelse som vi så i Hjeltefjorden er en veldig god anledning til å øke sikkerheten. Trafikkseparasjon er et anbefalt tiltak som man kan dokumentere har god effekt, spesielt i kombinasjon med trafikksentralstyring, påpeker Enge.

– Fregattulykken kunne vært unngått

– Hva tenker du dersom systemet allerede hadde vært etablert i Hjeltefjorden?

– Det er vanskelig å si hva et et tiltak som TSS kunne gjort i Hjeltefjorden natt til 8. november, men det ville tvunget tankskipet til å gå lengre mot øst, før de så dreide kursen nordover. Og dette ville antageligvis økt avstanden mellom tankskipet og fregatten, forklarer Enge.

Dersom tankskipet Sola TS skulle fulgt et separasjonssystem, ville skipet seilt rett ut fra kai og krysset fjorden, før det så tok en 90 graders turn nordover. Og dermed blitt liggende mye lengre øst i fjorden enn tilfellet var natt til 8. november.

Trafikkseparasjon vektlagt allerede i 2005

I Haugesund treffer TV 2 regiondirektøren i Kystverket Vest. Vi vil vite hvorfor Kystverket ennå ikke har innført TSS i Hjeltefjorden. Og vi ønsker å vite hvorfor Kystverket heller ikke tatt stilling til om dette bør gjøres eller ikke. Det er jo tross alt mange år siden man tok i bruk TSS, systemet er velkjent og får god score av brukerne.

Allerede i St.meld. nr. 14 om sjøsikkerhet og beredskap som kom i 2005, ble trafikkseparasjon trukket frem som et viktig forebyggende tiltak.

– Det er flere år siden dere fikk Sjøsikkerhetsanalysen på bordet. Er ikke utseilingen fra Sture i Hjeltefjorden et opplagt sted å få på plass TSS?

– Joda, det er mange steder som kan sies å være opplagte, det vi nå ser på er området mellom Måløy og Florø, der har vi laget et forslag til opplegg, svarer regiondirektør John Erik Hagen i Kystverket.

Hos Kystverket er det vanskelig å få noe klart svar på hvorfor man ikke har tatt stilling til dette og hvorfor det har tatt så lang tid, når en tross alt har hatt kunnskapen om TSS i mange år.

– Jeg spekulerer ikke

– Hva tenker du om det nå i etterkant av ulykken i Hjeltefjorden?

– Jeg spekulerer ikke i ettertid, jeg forholder meg til regelverk og det vi har under arbeid og ikke minst det havarikommisjonen vil komme med av anbefalinger, svarer Hagen.

SPEKULASJONER: John Erik Hagen i Kystverket sier at han ikke ønsker å spekulere i om det skulle vært trafikkseperasjon i Hjeltefjorden. Foto: TV 2

Selv forteller Hagen at man har «svært gode erfaringer» med TSS blant annet ut fra Kårstø, hvor også svære tankskip går inn og ut med last. Likevel har Kystverket ennå ikke tatt stilling til dette i Hjeltefjorden.

– Det fungerer veldig bra, derfor er det viktig for oss å kunne gå videre med erfaringene til andre områder, sier Hagen.

– At nettopp tankbåter seiler ut og inn av Hjeltefjorden, øker det behovet for TSS?

– Det kan jo være et argument i seg selv og igjen, og dette er nå foreslått for Sture og Mongstad-området. Det tar vi selvsagt meget seriøst og har allerede igangsatt et arbeid for å se om det er det som er løsningen.

Hagen går ikke med på at Kystverket har somlet selv om etaten ennå ikke har avklart om TSS bør etableres i Hjeltefjorden.

– Nei, som sagt gjør vi analyser og tiltak flere steder langs kysten, sier Hagen til TV 2.

Statens havarikommisjon gransker fregattulykken og vil forsøke å finne årsaken til ulykken og samtidig komme med anbefalinger som kan forebygge en tilsvarende hendelse.

Overfor TV 2 bekrefter direktør i Statens havarikommisjon, William J. Bertheussen, at man vil se på alle forhold rundt ulykken. Også Kystverkets rolle og regelverket som i dag regulerer skipstrafikken i Hjeltefjorden.