Torsdag ettermiddag melder Norges Ishockeyforbund og Norsk Topphockey at de har ansatt tidligere konsernsjef fra den Svenske Hockeyligaen, Jörgen Lindgren, som ny kommersiell direktør for norsk hockey.

Svensken har signert en ettårs avtale med en intensjon om en langvarig avtale, samtidig som han skal drive sin egen virksomhet ved siden av.

– Med en tydelig plan er alt mulig

– Styret og de norske klubbene har gjort en veldig grundig jobb rundt framtiden som de har presentert for meg, der de har lagt en plan på tre år om hvordan man ser den fremtidige utviklingen for norsk hockey. Dette synes jeg virker veldig spennende og det er noe av grunnen til at jeg tok jobben, forteller Jörgen Lindgren til TV 2.

Lindgren har jobbet som konsernsjef i den Svenske Hockeyligaen (SHL) i sju og et halvt år fram til oktober 2018 da han fikk beskjed om å gå av.

– Det jeg tar med meg av erfaringer fra Sverige er at alt er mulig. Har man en tydelig og klar plan i samarbeidet mellom klubbene og forbundet, så er det meste mulig å få til.

– Det finnes gode muligheter til å løfte Get-ligaen og ta det til et annet nivå, og det er gode forutsetninger for at Get-ligaen kan bli større, sier Lindgren.

– Ikke mange har hans erfaring

– For oss er det som å få inn en toppsignering. Vi er en liten organisasjon i utgangspunktet og det å få inn en med den erfaringen han har, det betyr at vi nå får et fast holdepunkt, forteller styreleder i Norsk Topphockey, Dagfinn Reinertsen, til TV 2.

Lindgren kommer til å jobbe med de kommersielle avtalene til forbundet, blant annet avtalen Norsk Topphockey har med TV 2 Sporten om rettighetene til Get-ligaen.

– Hans erfaring er unik, det er ikke mange som har den. Da muligheten bød seg, var vi kjappe på labben og det passet med hans fremtidsplaner.

– Vi har en strategi om hvordan vi gjør ting i bunn og det betyr mye å få inn en som han som kan tilføre erfaringer og synspunkter på hvordan ting skal og ikke skal gjøres, avslutter Reinertsen.