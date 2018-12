Det bekrefter Det internasjonale skiskytingsforbundet (IBU).

Saken oppdateres!

​Østerrikske myndigheter bekrefter også at det er startet en etterforskning av fem utøvere og fem medlemmer av det russiske støtteapparatet i forbindelse med bruk av ulovlige dopingmidler.

– Perioden som etterforskes er fra VM i Hochfilzen i 2017. De mistenkte personene er blitt informert om saken. Det er ikke blitt gjort et raid eller avhør, skriver myndighetene i en pressemelding.

Fra 13. til 16. desember arrangeres det verdenscuprenn i Hochfilzen.

Den russiske TV-personligheten Dmitry Guberniev hevder å vite hvem som er de mistenkte. På sin Instagram-konto har russeren også publisert en liste over navngitte utøvere, trenere og andre medlemmer av støtteapparatet som politiet vil komme i kontakt med.

Utøverne som blir navngitt er: Anton Sjipulin, Jevgenij Garanitsjev, Aleksandr Loginov, Aleksej Volkov og Irina Starykh.

Russerne vant blant annet herrestafetten under VM i 2017.

Det russiske laget sier i en uttalelse at det forbereder seg som vanlig til denne ukens verdenscuprenn. Jevgenij Garanitsjev, som tok bronse i Sotsji-OL i 2014, har tatt til Instagram for å lufte sin frustrasjon.

– Jeg er på en liste over mistenkte personer for å ha brutt dopingreglene. Skandale. Vi er rene!, skriver Garanitsjev.

Verdenscuprennene i Hochfilzen starter torsdag med 7,5 kilometer sprint for kvinner. Sprint for herrer samt jaktstart og stafetter for begge kjønn er også på programmet de kommende dagene.

