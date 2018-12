Lederne i Skiforbundet bør gå i lære hos Northug

Lederne i Skiforbundet bør rett og slett gå i lære hos Northug.

For det første bør de som driver med sport prøve å dra ut essensen i den treningen han gjorde, spesielt i starten av karrieren, og gjøre det til pensum for de som driver med talentutvikling.

Noen av de mest undervurderte egenskapene til Northug, er hans unike evne til å trene riktig, hans opptrente evne til å gå taktisk riktig, og hans helt spesielle egenskap til å finne formen til rett tid.

Og han var også ekstremt god på restitusjon og hvile.

Northugs erfaringer med å være landets absolutt største kjendis bør også deles, og læres videre til unge mennesker som ofte over natten blir offentlige personer med alt dette innebærer av både fristelser og potensielle problemer.

Jeg vet at Northug har delt mye av dette med de yngre guttene på laget. For det er ikke alle som bare ønsker deg vel. Og drama i privatlivet kombinert med å være en offentlig person, er også en ting man er nødt til å lære seg å takle om man skal bli best i verden på ski. Det er bare å spørre Johannes Høsflot Klæbo. Da er det smart å ha erfarne fjellfolk å lytte til.

Så bør Skiforbundet være store nok til å gå i seg selv og prøve å forstå hva det var som fikk Northug til å utfordre det etablerte markedssystemet, og måten ting er organisert på. Det er ingen tvil om at idrettens finansieringsmodell er under press. Å høre hvilke tanker Northug har på hvordan man kan endre det, til både utøver og forbunds beste, tror jeg blir en nøkkeloppgave for framtiden.

Både forbund og utøver er prisgitt hverandre. Men kjører man på med dagens modell, så vil konfliktene etterhvert spise opp systemet. Jeg vet at Northug har spennende tanker om dette. Og de bør ledelsen i norsk idrett stå i kø for å lytte til.

Northug har også gjort mye dumt i sitt liv og karriere. Fyllekjøringen er selve toppen av kransekaka her. Men også det stupide man har gjort, kan deles, og læres bort. Til skrekk og advarsel. For det er ingen vits i at feil gjentas av nye generasjoner.

Egentlig hadde jeg tenkt å skrive at Skiforbundet burde reist av statue av Northug utenfor Ullevaal stadion. Om ikke annet som takk for de titalls millionene han alene har sørget for har kommet fellesskapet til gode. Men jo mer jeg tenker på det, så blir det en dårligere og dårligere idé.

For norsk langrenn trenger ikke Northug på sokkel. Skisporten trenger en levende, og engasjert Northug som i det minste kan bidra med å dele erfaringer fra et langrennsliv ikke noen andre mennesker på kloden har vært i nærheten av å ha.

Han sa det ganske treffende selv i Lahti i 2017, der han spøkte med at han skulle ta jobben til Vidar Løfshus under parolen «Let´s make Skiforbundet great again».

Men bak en god spøk, ligger det ofte mye alvor. Og fornuft.

Så de høye herrer og kvinner kan derfor starte med å lytte til Northug. Det tror jeg vil være smart.

Veldig smart.