Skistjernen var ute i lang tid med spesiell skade

Landslagshopper Daniel-André Tande opplevde lange sykdomsopphold deler av våren og sommeren 2018.

I mai ble han lagt inn på sykehus med Stevens-Johnson syndrom, en akutt, sjelden og alvorlig tilstand hvor det dannes sår og blemmer på eksempelvis munn eller øyne.

24-åringen ble også syk på leir rett før sesongstart og har ikke klart å få teknikken til å sitte i de første rennene. Nå blir han hjemme fra helgens verdenscuprenn for å terpe teknikk.

Hindret kroppen å bygge muskler

Stevens-Johnson syndrom kan komme som en reaksjon på medikamenter som Ibux og andre typer antibiotika.

– Jeg følte virkelig at jeg lå på dødsleiet, uttalte han om sykehusoppholdet til NTB tidligere i år.

For Tande sin del, var det tungen og munnen som ble utsatt.

– Jeg våknet egentlig bare en morgen og skulle svelge bort noe slim, men så merket jeg at det løsnet en bit hud fra innsiden av munnen, forteller Tande til TV 2.

Kongsberggutten gikk på medisiner til midten av juli, og medisinene hindret kroppen i å bygge muskler.

– Da jeg var ferdig med medisinene, brukte jeg knappe tre uker på å få tilbake muskelmassen jeg mistet mens jeg gikk på medisinene. Jeg fikk ganske kjapt tilbake styrken i kroppen og jeg brukte siste delen av sommeren til å få maks fart i beina.

– Hvordan er formen nå da?

– Fysisk er formen veldig bra, teknisk så kunne den nok ha vært bedre.

Blir hjemme for å terpe teknikk

Etter en samtale med landslagssjefen ble de begge enige at det beste for Tande var å stå over helgens verdenscuprenn i Engelberg i Sveits og heller bli hjemme for å terpe på teknikken.

– Det gjør at jeg kan være best mulig inn mot hoppuka og eksempelvis VM som kommer etter nyttår. Jeg tror det ville vært dumt å dra til Engelberg og risikere å ødelegge den progresjonen jeg har hatt.

– Målene mine for sesongen var jo å gjøre det så bra som mulig i verdenscupen sammenlagt, så vi får se om jeg får reddet det inn mot slutten av sesongen, sier Tande.