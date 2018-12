Hareide innrømmer: – Jeg satte Jonas i en krevende situasjon

Knut Arild Hareide har lagt bak seg en uvanlig politisk høst. En høst som endte med at språkrådet nylig kåret årets nyord for 2018 til «Skjebnelandsmøte». For det var på det ekstraordinære KrF-landsmøtet 2. november at Hareide tapte kampen om partiets veivalg.

98 delegater stemte for å gå inn i dagens nåværende regjering, mot de 90 som støttet Hareides venstresving mot Arbeiderpartiet og Senterpartiet.

Trodde på seier

– Jeg trodde faktisk veldig lenge at jeg skulle vinne. Etter talen til partiet 28. september opplevde jeg en enorm entusiasme i partiet. Vi ønsket en endring, og vi pekte ut verdier som skulle forme politikken vår i årene som kommer. Mot slutten innså jeg at det kunne gå begge veier. Men selv på landsmøtet hadde jeg håp om å vinne, helt til det endelige resultatet forelå, sier Hareide.

Denne uken er han gjest i TV 2-programmet «SNAKK med Linn Wiik» sammen med Ap-leder Jonas Gahr Støre. To partiledere – og kompiser. Det var så nære på at programleder Linn Wiik kunne ønsket velkommen i studio til en statsråd og en statsminister.

Angrer ikke

– Det ble enormt mye oppmerksomhet i forkant og under dette landsmøtet. Tenkte du på noe som helst tidspunkt: «Hva har jeg egentlig stelt i stand?»

– Jeg forstod vel ikke helt hvor stort det jeg satte i gang egentlig var. Men jeg angret aldri underveis. Det var viktig for meg og partiet å få en avklaring på veivalget, sier Hareide.

– Men angret du etterpå?

– Nei. Men jeg skulle selvsagt ønske meg et annet resultat. For det handler ikke om meg som statsråd eller Jonas som statsminister. Det handler om den politiske retningen jeg mener landet har godt av. Vi er et sentrumsparti, og da må vi samarbeide med de som er nærmest oss politisk. Men klart; jeg visste hvilken situasjon jeg satte meg selv i. Og jeg satte Jonas i en situasjon som var krevende. Alle visste hvilke konsekvenser valget ville få for han, både på godt og vondt. Og jeg setter utrolig stor pris på måten han håndterte situasjonen i ukene det pågikk, sier Hareide.

_ Sørgelig

Støre innrømmer at han ble skuffet da resultatet fra KrF-valget var klart.