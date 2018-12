Det gikk ikke veien for Manchester United borte mot Valencia. Den engelske klubben fikk en gyllen mulighet til å ta gruppeseieren ettersom Juventus røk på et overraskende bortetap mot Young Boys, men Mourinho og co. må ta til takke med andreplassen.

Etter kampen uttalte portugiseren kraftig misnøye med flere av sine spillere.

– Uke inn og uke ut blir jeg spurt om hvorfor noen av disse spillerne ikke spiller.

– Det var en god kamp å spille, en kamp uten noe som helst press i en turnering alle ønsker å spille. Til slutt ble laget mitt virkelig forbedret da jeg gjorde bytter jeg ikke ønsket å gjøre, sier manageren.

Marcos Rojo ble byttet ut ved pause for Ashley Young. Senere i omgangen kom Marcus Rashford inn for Fred, mens Jesse Lingard erstattet Romelu Lukaku.

– Det er litt frustrerende. Jeg ville ikke bruke de tre spillerne jeg byttet inn i andreomgang.

Det var for øvrig innbytterne Young og Rashford som fikset Uniteds reduseringsmål på tampen.

– De slet på venstresiden i førsteomgang. Det var et godt bytte å få inn Young for Rojo, sier TV 2-kommentator Endre Olav Osnes.

– Jeg skjønner litt av frustrasjonen. Men det er jo litt hans stil å la det gå utover sine egne, sier kommentatoren.

Til helgen venter storkamp mot Liverpool, og Mourinho hadde egentlig planer om å klare seg uten de tre innbytterne mot Valencia.

– Han hadde lyst til å spare spillerne som kom inn. Det lønner seg å hvile spillere. Det å spille dobbelt i over en måned er knalltøft. Selvfølgelig hadde Mourinho lyst til å hvile flere her, påpeker Osnes.

