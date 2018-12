Det kunngjorde Norges Bank klokken 10.

– Oppgangen i norsk økonomi ser ut til å fortsette. Det er blitt gradvis mindre ledige ressurser i økonomien, og kapasitetsutnyttingen synes nå nær et normalt nivå. Den underliggende prisveksten er nær inflasjonsmålet på 2 prosent, heter det i begrunnelsen fra Norges Bank.

At renten ikke ble endret, var i tråd med anslagene til de fleste økonomene DN hadde vært i kontakt med på forhånd.

Økte i september

20. september ble styringsrenten hevet fra 0,50 til 0,75 prosent. Da hadde renten ligget stabilt siden 17. mars 2016.

I forbindelse med rentemøtet 25. oktober uttalte Norges Banks hovedstyre at renten sannsynligvis vil bli satt videre opp i første kvartal 2019. Torsdag opplyser Norges Bank at prognosen for styringsrenten er lite endret, men at oppgangen kan komme litt langsommere. Årsaken til det er fallet i oljeprisen og svakere vekstutsikter internasjonalt.

– Slik vi nå vurderer utsiktene og risikobildet, vil styringsrenten mest sannsynlig bli satt opp i mars 2019, sier sentralbanksjef Øystein Olsen.

Brexit spiller inn

Under pressekonferansen sa sentralbanksjefen at hovedstyret har vært særlig opptatt av de internasjonale utsiktene. Han viste til at økt proteksjonisme og politisk usikkerhet gjennom 2018 har dempet utsiktene for vekst.

– Uroen i finansmarkedene kan tilta dersom Storbritannia forlater EU uten en ordnet avtale, sa Olsen.

Bidrar til stabilitet

At renten holdes uendret, bekrefter folks forventninger og sørger for forutsigbare lånekostnader, uttaler Carl O. Geving i Norges Eiendomsmeglerforbund.

– Når Sentralbanken nå signaliserer en litt langsommere renteoppgang enn i forrige rapport, kan det på sikt bidra til en sterkere etterspørsel etter boliglån, men dersom de som varslet setter opp renten i mars vil det være i tråd med folks forventninger og trolig bidra til å opprettholde et stabilt boligmarked, sier Geving i en kommentar til rentebeslutningen.