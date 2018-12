Lussekatter til alle – også allergikere

Lussekatter til alle – også for glutenfri, egg- og melkefri.

25-30 stk (avhengig av størrelse)

Les igjennom hele oppskriften før du begynner.

1-2 g knust/støtt safran

1 ss sukker

2-3 ss vann

ca 1 kg hvetemel, begynn med 900 g

50 g gjær

125-150 g sukker

1 ts kardemomme

¼ ts salt

5 dl melk

1 egg (kan erstattes med ½ dl melk)

150 g mykt smør

vispet egg til pensling

rosiner til pynt

Best resultat får du om du bruker en kjøkkenmaskin. Uten kjøkkenmaskin elt godt og lenge for hånd til du får en blank, smidig/elastisk, ikke for fast, deig.

Knus safran og sukker i en morter og tilsett kokende vann. Rør til sukkeret har løst seg opp. Bland sammen det tørre i bakebollen (begynn med 900 g hvetemel)

Tørrgjær drysses i det tørre / fersk gjær smuldres i det tørre.

Varm melk til fingervarmt, tilsett safranblandingen og egg og tilsett melblandingen mens maskinen går. Elt sammen i 8-10 min på middels/sakte hastighet, før mykt smørterninger tilsettes litt etter litt.

Er deigen for klissete tilsett resten av hvetemelet. Elt til deigen slipper bakebollen. Dekk bakebollen med plast og sett til heving i 40-50 min til dobbel størrelse. Ha deigen over på et bakebord, kna godt sammen og del i biter.

Form til forskjellige figurer og legg på et bakepapirkledt stekebrett. Dekk med et klede og etterhev ca 30 min.

Trykk rosiner til pynt på de ferdighevede figurene og pensle med sammenpisket egg.

Stek i midt i varm stekeovn, 225 grader i ca 12-15 min. Avkjøl på rist.

Tips: For ekstra «søte» lussekatter, pensle de ferdigstekte lussekattene med smør og dypp i sukker.

Luciakringle: Deigen formes til en kringle, stek på vanlig måte. Avkjøl og sett lys i kringlen ved servering.