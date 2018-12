Den pågrepne er mistenkt for å forberede et terrorangrep, og grovt brudd på våpenloven, skriver den svenske sikkerhetstjenesten, Säpo, i en pressemelding.

– Flere personer er hentet inn til avhør, sier pressesjef i Säpo, Karl Melin, til Expressen.

Pågripelsen ble gjort etter et omfattende etterretningsarbeid. De mistenker at den den mistenkte har planlagt terrorisme over lengre tid.

Saken har internasjonale forbindelser, skriver Säpo i pressemeldingen.

– Når det gjelder etterforsking av terrorisme, så er det en internasjonal oppgave. Vi jobber med andre sikkerhetstjenester i denne saken, sier Melin.

Hundepatruljer, bombegruppen, innsatsstyrken og et stort antall politibetjenter deltok i aksjonen som pågikk på flere adresser i hele Gøteborg-regionen.

Melin sier til Expressen at de får inn tips om trusler og terror nesten hver dag, men at denne saken var så konkret at de har etterforsket den over tid.

Sverige øker ikke terrorberedskapen etter arrestasjonen. Den ligger for tiden på tre av fem på farenivåskalaen.