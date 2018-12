Roboten Boris ble fremstilt på statlig russisk fjernsyn som et fremragende eksempel på landets teknologiske evner, men er nå avslørt av russiske bloggere, melder Sky News og The Guardian.

I forbindelse med en teknologimesse for ungdommer skrøt reporteren i Rossija 24 av det teknologiske vidunderet:

– På messen har man anledning til å se de beste robotene man kan få til med tidens mest moderne teknologi. Roboten Boris har allerede lært seg å danse, og er ikke så aller verst til det.

I TV-innslaget svarte roboten med metallisk stemme:

– Jeg er flink i matematikk, men nå vil jeg studere kunst og komposisjon.

Kan bestilles på nett

Våkne bloggere fattet imidlertid mistanke, ifølge Tjournal.ru: Hvor var sensorene? Hvorfor beveget roboten seg slik den gjorde under dansen? Og hvorfor så den mistenkelig lik ut et menneske utkledd som en robot?

Et kjapt google-søk avslørte bløffen: Robotkostymet Alyosha, som kan bestilles på nett, skaper ifølge produsenten en nærmest perfekt illusjon. Senere dukket det opp bilder på sosiale medier som tydelig viser en nakke under drakten.

Etter at videoklippet med robotbløffen gikk viralt, forsøkte reporteren som sto bak å unnskylde seg med at han trodde «alle forsto at dette var et kostyme.»

Onsdag morgen ble klippet fjernet fra Rossija 24s Youtube-kanal, men ble tilgjengelig igjen onsdag kveld. I kommentarfeltet hagler kritikken fra forbannede russere som tydeligvis er lei av å bli lurt.